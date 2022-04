RUGBY. Top 14. La remontada de Toulon sera-t-elle freinée par le quota de JIFF ?

À quatre matchs de la fin de la saison régulière, le RCT peut croire plus que jamais à une place dans les 6 premiers. Malheureusement, le quota de JIFF pourrait freiner cette bonne dynamique...

En difficulté pendant une grande partie de la saison, Toulon semble avoir trouvé le bon rythme ces dernières semaines. En effet, les retours de blessures, ainsi que l'arrivée d'Azéma à la tête de l'équipe ont permis au RCT de croire de nouveau aux phases finales. Chose impensable il y a deux mois. À 4 journées de la fin, les coéquipiers de Serin possèdent (seulement) 5 points de retard sur le Racing 92, actuel 6ème. Tout est encore possible donc, même si la fin de saison des Varois s'annoncent tout sauf aisée (Toulouse, Bordeaux, Pau et le Racing 92). D'autant qu'avec une moyenne de 15,73 JIFF (joueur issu de la formation française), le RCT ne rentre pas dans le quota instauré par la LNR, qui est de 16 JIFF (et de 15 pour les clubs promus). Afin d'éviter une éventuelle sanction lors de la saison prochaine (qui serait de 4 points), Toulon va donc devoir s'accorder avec ce quota, en alignant plus de JIFF lors des 4 prochaines rencontres. Un facteur qui aura son importance en cette fin d'année, d'autant que pour rentrer dans le rang, le RCT devra proposer une moyenne de 17,5 JIFF. De quoi freiner sa remontée au classement ?

Si cette donnée nous paraît si importante pour cette fin de saison, c'est à cause de la tendance qu'a le RCT à ne pas aligner beaucoup de JIFF lors des matchs couperets. Par exemple, lors des 3 dernières rencontres de championnat (La Rochelle, Clermont et Lyon), Azéma n'a aligné qu'en moyenne 14,33 JIFF sur la pelouse. Un nombre bien loin de ce qui est demandé. Pour vous la faire courte, chaque club doit laisser 416 places pour les JIFF (16 x 26) : actuellement, il en manque 70 au RCT (qui en comptabilise 346) pour rentrer dans les clous. Dis comme ça, certains pourraient croire que la tâche n'est pas si compliquée que cela : il suffit d'aligner 17 JIFF lors de deux rencontres, puis 18 lors des deux autres. Sauf que cette saison, le record de JIFF sur une feuille de match varoise est de 18 (20 si l'on compte Gros et Villière, tous deux en équipe de France à ce moment-là), lors de la 10ème journée championnat (défaite 31-16 face à l'ASM). Mis à part cette rencontre, Toulon n'a que rarement dépassé la barre des 16 JIFF. Vous l'aurez compris, le staff du RCT devra faire des choix cruciaux en cette fin de saison, et peut-être même se passer de joueurs excellents comme Isa, Etzebeth ou encore Kolbe, tous non-JIFF.

Ce problème de quota, certains clubs (et concurrents directs au RCT) l'ont déjà réglé : c'est notamment le cas du Stade Toulousain (441 JIFF sur 416 attendus), ou encore du Racing 92 (432 JIFF) ou de l'ASM (418). D'autres comme l'UBB (412) ou le LOU (407) ne devraient pas tarder à l'atteindre également.