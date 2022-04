RUGBY. L’Angleterre copie sur son voisin et veut son propre système ‘‘JIFF’’

Depuis quelques années, la réglementation des JIFF est devenue une norme incontournable en France.

Dans notre bel hexagone, les bons joueurs sont légion. Mais fut un temps, les écuries de Top 14 ne leur donnaient pas assez de temps de jeu et préféraient mettre en avant leurs stars étrangères. Tout du moins, c’est la version mise en avant par les différentes instances du rugby français pour avoir justifié la mise en place des JIFF. Ces Joueurs Issu des Filières de Formation sont devenus le fleuron de la réussite française. Alors, comme l’herbe est toujours plus verte chez le voisin, l’Angleterre du rugby s’est mise en tête de faire pareil. Pourtant, ce n’est pas faute de connaître la réputation des gazons anglais ou de leurs joueurs formés au pays. Nés et formés à l'étranger, mais JIFF : qui sont-ils et d'où viennent-ils ?

Selon le Midi Olympique, la RFU, fédération anglaise de rugby à XV, aurait décidé de créer la qualification EQP. Cette dernière signifie “English-qualified players” ou Joueur anglais qualifié, comme vous l’aurez deviné, dans la langue de Molière. Ainsi, 15 EQP devront être présents sur chaque feuille de match de Premiership dès la saison 2024-2025. La fédération anglaise commente ce choix dans un communiqué : “La décision de savoir qui peut travailler au Royaume-Uni relève du gouvernement. Les règles d’enregistrement et de classification des joueurs, cependant, relèvent de la RFU. Dans les limites de la loi anglaise, c’est la décision de la RFU de déterminer qui est classé comme joueur étranger ou non-étranger.” Top 14/Pro D2. JIFF : qui a été le meilleur élève ? Qui s'expose à un retrait de points ?

Contrairement à la France, la dénomination ne s’appliquera pas à tous les joueurs formés au pays, mais bel et bien aux seuls joueurs de nationalité anglaise. Si les critères restent à déterminer, la RFU profite du Brexit pour mettre en place une législation qui aurait été impossible. En effet, la directive sur l’égalité raciale du 19 juillet 2003 précise que “toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique” est interdite dans l’UE. Cette loi s’applique même pour les ressortissants des “pays-tiers”. En France, la qualification JIFF se fait sur le passage, ou non, d’un joueur dans un centre de formation durant au moins 3 ans.