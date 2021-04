Top 14/Pro D2. JIFF : qui a été le meilleur élève ? Qui s'expose à un retrait de points ?

La Ligue nationale de rugby a fait le point sur la situation intermédiaire de chaque club concernant la moyenne de JIFF sur les feuilles de match en TOP 14 et en Pro D2.

Lors de la saison 2010/2011, la Ligue Nationale de Rugby a imposé un quota de JIFF (joueurs issus de filières de formation) pour tous les clubs de Top 14 et Pro D2. Ce quota s’élève de saison en saison. La raison ? Permettre aux jeunes joueurs issus de centre de formation de jouer dans le championnat français, et par conséquent découvrir de nouveaux talents éligibles en équipe de France. La moyenne de JIFF imposée par la LNR pour la saison 2020/2021 est fixée à 16 (au lieu de 17 en raison de la situation sanitaire). Cependant, Bayonne et Brive (Top 14) ont un seuil fixé à 15, tout comme Rouen et Valence (Pro D2). En effet, ils ont le droit à ce traitement de faveur, car ils sont, tous les quatre des clubs, promus dans leur division depuis la saison 2019/2020, et qu’ils sont dans leur deuxième saison qui suit leur accession.



En Top 14, globalement, tous les clubs respectent les quotas avec une moyenne de 17.23 (en comptant Bayonne et Brive qui n’ont pas les mêmes quotas que les autres clubs) pour une obligation de 16 au minimum. Toutefois, seul Bordeaux ne respecte pas la limitation de JIFF avec une moyenne de 15.90. Pourtant, à la même période, lors de la saison 2018-2019, l’UBB comptait une moyenne de 15.32 (pour un quota fixé à 14). La formation bordelaise s'expose donc à un retrait de quatre points. La Rochelle, meilleur élève lors de la saison 2018-2019 avec une moyenne de 18.11, est en légère baisse avec 16.65 cette saison, même si les quotas ne sont pas les mêmes lors de ces deux saisons. Et mention spéciale au Racing 92, qui comptabilise une moyenne de 20.35 de JIFF, sois la plus élevée du Top 14, cette saison. Le club francilien augmente de presque 5 points par rapport à sa moyenne lors de la saison 2018-2019, où elle s’élevait à 15.16 (pour un quota fixé à 14). Crédit image : LNR



En Pro D2, à l’image du Top 14, les quotas sont plutôt bien respectés, avec une moyenne à 17.02 (en comptant Rouen et Valence-Romans qui n’ont pas les mêmes quotas que les autres clubs). Et tout, et à l'instar du championnat élite, un seul club de la deuxième division ne respecte pas les quotas. En effet, Soyaux-Angoulême est le pire élève de Pro D2, avec une moyenne à 14.46 et pourrait donc se voir retirer 6 points la saison prochaine. Cette saison Provence Rugby est, lui, le meilleur élève de ce championnat. Sa moyenne s’élève à 21.29, contre 15 lors de la saison 2018-2019, à la même période, même si encore une fois les quotas ont évolué entre les deux saisons. Montauban est peut-être le plus régulier sur ces deux saisons, avec une moyenne à 17.79 pour une limitation minimum de 16 JIFF cette année, contre 16.2 pour une limitation à 14 JIFF lors de la saison 2018-2019. Sois, presque, deux points au-dessus de la moyenne lors de ces deux saisons.

Crédit image : LNR