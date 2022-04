RÉSUMÉ VIDÉO. Le RC Toulon se donne le droit de rêver en écrasant Lyon

Dans un match au scénario invraisemblable, le LOU a connu une après-midi plus que froide face au RCT.

Après avoir touché le fond cet hiver, le RCT n’a plus peur de rien. Ce samedi 2 avril, ils ont sonné des Lyonnais médusés. Pour cette 22ème journée de Top 14, tout semblait sourire à des Toulonnais totalement décomplexés. Pour L’Équipe, le manager du RCT Franck Azéma est revenu sur l’actuelle dynamique des siens : “Quand une spirale est négative, tout s'additionne pour vous faire plonger vers le bas. On l'a vécu, mais aujourd'hui, on connaît l'inverse.” RUGBY. TOP 14. Cheslin Kolbe au RCT, le million jeté par la fenêtre ?

À l’image d’un Cheslin Kolbe qui a marqué 3 essais sur les 3 dernières rencontres, le groupe de Franck Azéma s’est mis sur les bons rails. Si l’imprécision était le mot d’ordre des matchs des rouges et noirs en début de saison, c’est le réalisme qui a désormais pris sa place. Le RCT va connaître les phases finales de Challenge Cup face au BO la semaine prochaine. De retour au Top 14, les hommes de Franck Azéma accueilleront le Stade Toulousain à Mayol. RUGBY. Top 14. Toulon peut-il réaliser l’exploit du Stade Français de l’année dernière ?

Respectivement 9ème et 5ème, les deux formations rouges et noires possèdent seulement 6 points d'écart. Si pour l’instant l’avantage est côté toulousain, une victoire le 23 avril prochain aurait de quoi sérieusement inquiéter les différents prétendants aux phases finales. Mais attention aux fans du RCT, le calendrier à venir n’est pas de tout repos. Après Toulouse, les coéquipiers de Facundo Isa enchaînent avec Bordeaux, Pau et le Racing. Ils défieront l’UBB et les Franciliens à l’extérieur. Pour un maillot à motifs militaires, le parcours du combattant semble déjà bien en place.