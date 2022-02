RUGBY. TOP 14. Quitter le LOU, un choix difficile pour Mignoni

Attaché au club, Pierre Mignoni a confirmé que son départ du LOU était un choix difficile motivé par des raisons personnelles.

On le connaît sûr de lui et fort devant la presse. Ce samedi 05 février, la conférence de presse de Pierre Mignoni avait une tout autre allure. Relayée par RMC Sport, elle met en avant le choix difficile auquel le technicien doit faire face : quitter le club lyonnais. Il est le premier coach à avoir amené le club rhodanien à ce niveau depuis le début du professionnalisme. Une performance qui place le LOU comme un des nouveaux cadors de notre championnat. Un petit exploit quand on sait que le club était pendant longtemps un habitué de l’ascenseur entre la Pro D2 et le Top 14. TRANSFERT. Top 14. Un ancien sélectionneur pour succéder à Pierre Mignoni ?

Face aux journalistes, Pierre Mignoni s’exprime : “Les raisons sont assez personnelles. Bien sûr que c’est difficile. Honnêtement, je n’ai aucune raison de partir. Je suis en très bons termes avec le club et ma direction, c’est important. Ils donnent beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour construire ce club. Ce sont des gens bien.” Il raconte aussi le changement de dynamique entre son arrivée et son départ selon des propos publiés dans L’Équipe. Il dit :

Quand je suis arrivé à Lyon, on m'avait pris pour un fou, aujourd'hui on me prend pour un fou parce que je pars. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent et si Lyon gagne dans un an, deux ans, je serai heureux et surtout pas aigri. Ce qui me rend fier, c'est ce qu'on a construit et il y a encore deux compétitions à aller chercher.”

L’ancien international évoque aussi l’annonce de son départ. Prématurée, il aurait aimé que l’information ne transperce pas le secret des bureaux. Des bruits de couloirs malheureusement portés trop vite jusqu’aux vestiaires. Il complète : “Les gens parlent beaucoup, souvent à ma place. J'accepte ça, mais je suis triste de ne pas avoir pu dire les yeux dans les yeux à mes joueurs que je partais.” TOP 14. Pierre Mignoni et son sens de la tirade : ''Il faut qu'on soit des loups, sinon on sera des chats''