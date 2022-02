TRANSFERT. Top 14. Un ancien sélectionneur pour succéder à Pierre Mignoni ?

Pierre Mignoni va quitter Lyon à la fin de la saison avant la fin de son contrat. Plusieurs noms circulent pour prendre sa succession au LOU.

TRANSFERT. Pierre Mignoni en passe de quitter Lyon, selon RugbyramaSous contrat jusqu'en 2023 avec le LOU, Pierre Mignoni va quitter Lyon. Et ce, dès la fin de cette saison. L'information a été émise par plusieurs sources sans pour autant qu'elle soit officialisée par le principal intéressé ou son club. Pourtant, et d'après RMC, qui la confirme ce mardi, plusieurs noms circulent déjà pour prendre sa succession. Et on ne parle pas ici d'illustres inconnus, mais de deux sélectionneurs à commencer par l'Écossais Gregor Townsend. Mais ce dernier est sous contrat jusqu'au prochain Mondial. Ce qui n'est pas le cas de Warren Gatland. L'ancien entraîneur du Pays de Galles et plus récemment des Lions britanniques et irlandais "souhaiterait entrainer en France". Engagé avec les Chiefs dans le cadre du Super Rugby, il pourrait très bien débarquer à la fin de la saison dans l'hémisphère sud. Ce serait à n'en pas douter un très gros coup de la part du LOU. Mais le profil qui serait actuellement sur la table à Gerland, c'est celui de Xavier Garbajosa. L'ancien coach rochelais et montpelliérain est pour l'heure libre de tout contrat si ce n'est celui de consultant pour Canal +. Il pourrait être amené à retrouver une formation de Top 14. Quant à Pierre Mignoni, il intéresse bien évidemment plusieurs formations. Mais laquelle sera prête à lui faire de la place ? Toulon qui vient d'engager Azéma ? Paris qui compte sur l'Argentin Quesada ? Le Racing 92 qui a prolongé Travers jusqu'en 2026 ? On imagine mal l'ancien demi de mêlée avoir un second rôle au sein de son nouveau club.