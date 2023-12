RUGBY. Face à la critique, Mola réplique : ''le Antoine que vous trouvez très moyen, je vais m'en contenter''

Le coach du Stade Toulousain Ugo Mola a commenté les récentes critiques concernant le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont.

Antoine Dupont sera titulaire à la mêlée ce samedi avec le Stade Toulousain en Champions Cup face à Cardiff. Le capitaine du XV de France a récemment été au centre de nombreuses discussions ces dernières semaines. En partie parce qu'il va rejoindre France 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais aussi car certains observateurs estiment qu'il ne joue pas à son meilleur niveau. TOP 14. ''La performance normale d’Antoine Dupont ? C’est un peu inquiétant'', balance Marc Lièvremont

En marge de la rencontre européenne, son entraîneur Ugo Mola a commenté les propos de plusieurs personnages bien connus de la sphère rugbystique comme Mourad Boudjellal ou encore Marc Lièvremont. "Qu'Antoine ne rayonne pas comme il a rayonné, on ne le pense pas en interne. On va lui laisser du temps. Mais s'il reste le Antoine que vous trouvez très moyen, ou que l'ensemble trouve émoussé, je vais m'en contenter."

Marc Lièvremont est dans son rôle de consultant, d'ancien sélectionneur qui n'a plus entraîné depuis très longtemps. L'avis et l'opinion générale sur Antoine m'importent peu.

Selon lui, le numéro 9 tricolore a été décisif aussi bien en tant que titulaire que remplaçant depuis son retour de la Coupe du monde. "Mais peut-être qu'il n'a pas traversé le terrain comme il le faisait il y a quelque temps. Mais il a été décisif à chaque match". Le technicien d'énumérer les nombreuses passes décisives réalisées par Dupont en Top 14. ''Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon'', Boudjellal se paie DupontOn le sait, le demi de mêlée a fait évoluer son jeu depuis 2020. L'an passé, il a d'ailleurs été brillant en Champions Cup avec 19 offloads et 11 passes décisives ! Peut-être que ce n'est pas le Antoine Dupont que les gens aimeraient voir. Mais Mola considère qu'il fait le job et même très bien.

"Je peux vous assurer que si tous mes demis de mêlée sont régulièrement aussi décisifs, ils vont venir titiller Antoine Dupont. Et c'est ça la réalité. La réalité c'est que le niveau qu'on attend de lui, et des autres internationaux, est élevé et il suscite beaucoup d'attentes." Mais ce n'est pas nouveau. En France, d'autres avant lui comme Michalak, Trinh-Duc ont été magnifiés puis lapidés sur la place publique.

D'autant que la critique est à double tranchant. Elle peut pousser le joueur à se dépasser comme lui mettre la tête au fond du trou s'il n'est pas assez solide mentalement. Dans le cas d'Antoine Dupont, on imagine qu'il est assez rodé maintenant pour ne pas trop en tenir compte. Il sait ce qu'il a à faire et surtout comment le faire.

Mola, lui, ne comprend qu'on puisse tenir ce genre de discours en tant qu'ancien joueur. "Ça ne me dérange pas quand ce sont des gens extérieurs au milieu. Ça me gêne plus quand ce sont les entraîneurs ou des gens qui ont joué parce qu'ils savent que faire 11 mois de saison en jouant plusieurs compétitions, ça peut être compliqué. Je trouve que parfois, on est un petit peu amnésique par rapport à ça."

Avant d'être des professionnels, les joueurs sont avant tout des hommes. La fatigue mentale comme physique n'épargne personne. Même les meilleurs. Dans un sport physique comme le rugby, se maintenir au plus haut niveau pendant des mois voire des années demande d'énormes efforts. Ce n'est pas une surprise si Grégory Alldritt a choisi de faire une pause. Antoine Dupont, lui, a choisi de se lancer un nouveau défi en rejoignant l'équipe de France à 7. Une expérience qui pourrait lui être bénéfique.