RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de France

Alors que Fabien Galthié cherche des prétendants au poste de pilier droit pour l’avenir, le Tongien de Bayonne Tevita Tatafu a fait son choix. Y’en a un qui va être content…

Considéré comme un sport de niche, le rugby continue pourtant de prouver sa capacité à germer là où rien ne pousse. D’ailleurs, vous n’avez beau ne rien suivre à la politique du pays, on parie que si la balle ovale est votre dada, vous connaissez forcément les chantiers de la droite.

Quésaco ? Simplement une référence à l’expression politique décrivant la répartition de l’hémicycle, mais aussi la situation au poste de pilier droit en équipe de France, l’un des principaux chantiers de Fabien Galthié à l’issue du mondial 2023.

Pourquoi ? Parce que vous n’êtes pas censé ignorer qu’Uini Atonio fête ses 34 ans ce mardi et que, derrière l’imposante carcasse du géant de Timaru, Dorian Aldegheri n’a jamais convaincu à l’échelon international, Thomas Laclayat doit encore se former aux rudiments du poste en Top 14 tandis que Demba Bamba apparaît désormais comme loin des radars.

Dès lors, qu’Atonio continue de travailler malgré son éligibilité à la retraite est une aubaine, de même que l’émergence de Georges-Henri Colombe - son poulain à La Rochelle - en ce début d’année 2024. Mais Winnie n’est pas éternel et malgré le désir de Galthié de le faire tirer jusqu’en 2027, le sélectionneur tricolore est également contraint de regarder ailleurs. En ce sens, on sait que le staff des Bleus suit de près l’évolution de plusieurs joueurs étrangers mais qui seront éligibles prochainement.

En première ligne, Tevita Tatafu. Surpuissant et explosif, fort comme un Turc en mêlée et à l’aise au grattage, le Tongien de 21 ans est une véritable table basse (1m83 pour 133kg) qui impressionne à chaque sortie cette saison.

Aligné à 21 reprises (16 titularisations) au total par Gregory Patat cette saison, le droitier de l’Aviron a pris encore plus d’épaisseur ces dernières semaines avec la blessure du Fidjien Luke Tagi. Débarqué dans l’Hexagone à l’aube de ses 17 piges, le cousin et homonyme du Tatafu de l’UBB sera éligible avec les Bleus à compter de novembre 2024.

Quid de son avenir, alors ? Tatafu sait en tous cas où il veut aller : "Il a envie d’être international Français. Il aurait pu être international Tongien mais il ne le veut pas, il veut jouer avec le XV de France, c’est clair dans sa tête et il se donne les moyens", assurait pour Sud Radio son manager Gregory Patat le week-end dernier.

“On a longuement échangé avec William Servat à ce sujet. C’est un garçon qui a seulement 21 ans et il a toutes les qualités pour prétendre au haut niveau. Ça reste un jeune joueur, il répond plus que très bien dans les attentes de la spécificité au poste, en mêlée et en touche. Il lui manque encore un peu de déplacement pour le haut niveau mais ça va venir avec le temps et l’expérience qu’il va acquérir au fil des matches. (…) C’est un fort potentiel et j’espère le voir en équipe de France car c’est un garçon rayonnant et solaire comme peuvent l’être les Iliens. Il travaille pour décrocher une cap en équipe de France. Il a envie d’être international français. Il aurait pu être international tongien mais il ne le veut pas, il veut jouer avec le XV de France, c’est clair dans sa tête et il se donne les moyens.”