Désormais accessible sans passeport, le XV de France est-il la porte ouverte à tous les talents du monde ?

Tatafu, Alo-Emile et d’autres étrangers seraient pistés par le staff des Bleus. Eux qui, sans passeport français, sont pourtant désormais éligibles au maillot du XV de France…

Pour représenter les Bleus, pardi ! Oui, l’équipe de France fait de nouveau rêver. Et ce depuis un petit moment déjà, chose que l’élimination en quart de finale de son Mondial n’a pas réussi à entraver. L’exemple le plus marquant étant qu’Emmanuel Meafou, à qui l’Australie dans laquelle il a grandi faisait les yeux doux pour qu’il dispute la coupe du monde 2023 avec elle, a refusé. Tout ça pour quoi ?

Est-ce le rêve d’autres garçons ayant posé le pied sur le sol français assez jeune ? Telle est la question à laquelle les aspirations de Posolo Tuilagi , né aux Samoa mais débarqué en Catalogne à 3 ans, ne répondent pas, compte tenu du contexte. Quid des autres, qu’ils se nomment Tevita Tatafu , Moses Alo-Emile, Joël Merkler ou JJ Van der Mescht ?

Difficile à dire mais de ce que RMC Sports avançait tout récemment et comme il l’était déjà revenu à nos oreilles, le staff du XV de France aurait ces garçons dans son radar. S’ils ne sont pas dans la liste pour le Tournoi, qu’est-ce qui nous dit qu’ils ne le seront pas cet été, au moment d’embarquer pour l’Amérique du Sud sans une bonne partie des joueurs "premiums" et des finalistes du championnat ?

A ce jour, presque rien, puisqu’à un poste de pilier droit où la France dispose d’un réservoir moins conséquent qu’ailleurs, Alo-Emile est par exemple lui déjà éligible, quand le droitier (1m83 pour 133kg) de l’Aviron Bayonnais le sera, lui, à compter de novembre, en suivant la règle des 5 ans de résidence sur le territoire français. Merkler, qui remplit cette case mais qui a représenté l’Espagne jusqu’en novembre 2022, et JJ Van der Mescht, débarqué à l’été en 2021, ne pourraient être éligibles que d’ici 2 grosses années, s’ils ne jouent pas pour leur pays d’origine d’ici-là.

Plus de passeport = porte ouverte ?

Des joueurs nés pour la plupart de l’autre côté du globe et qui ne se sont probablement jamais imaginé jouer pour la France jusqu’à il y a peu. Car depuis l’éviction de Bernard Laporte pour les raisons que l’on connaît, nombre de ses décisions ont depuis été rendues d’obsolètes par le camp du nouveau président de la FFR, Florian Grill. Certaines à bon escient, d’autres, beaucoup moins, selon nous. Comme si elles avaient été balayées d’un revers de main car entérinées sous le mandat de l’actuel directeur du rugby du MHR…

, mais ce n’est plus le cas". Pour éclaircir l’imbroglio autour de l’éligibilité de Posolo Tuilagi la semaine dernière, le vice-président de la Fédération Jean-Marc Lhermet déclarait le joueur de l’USAP sélectionnable, en évoquant ceci : "La possession d’un passeport était indispensable pour porter le maillot du XV de France sous le mandat de Bernard Laporte

Un petit bras d’honneur déguisé à la formation française, qu’on se le dise… Car si tout le monde salive de voir Many Meafou porter le numéro 5 des Bleus, cela fait 3 ans que le 38 tonnes né à Auckland clame son amour pour la France et son désir de la représenter. Qu’il a entrepris les démarches pour être sélectionnable, en obtenant sa naturalisation il y a peu, et en faisant preuve de fidélité et de patience envers le drapeau bleu, blanc, rouge. Tout en étant tout bonnement irrésistible à son poste. Ce qui n’est pas le cas de tous les joueurs évoqués ci-dessus…