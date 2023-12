VIDÉO. TOP 14. D’une charge rageuse, le cubique Tevita Tatafu envoie bouler la première ligne du LOU

Le pilier tongien de Bayonne Tevita Tatafu a beau être tout jeune (21 ans), il compte déjà parmi les porteurs de balle les plus craints du Top 14.

Si l’on vous dit Tevita Tatafu, vous pensez ? Alors, à l’international japonais et numéro 8 de l’UBB, ou au pilier de l’Aviron Bayonnais ? 3ème ligne ou pilachou, il faut choisir. D’autant qu’en plus d’être de parfaits homonymes, les deux Tongiens d’origine ont plus ou moins le même physique (1m83 pour 125kg pour le Girondin, 1m83 pour 133kg pour le Basque). Ils ne sont pas cousins pour rien !

Nous, c’est du jeune pilier bayonnais que l’on veut causer. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement bluffant depuis le début de saison ! Si l’on avait déjà remarqué un potentiel assez exceptionnel lors de ses premiers pas en Top 14 voilà presque trois ans, le natif de Nuku’alofa semble atteindre aujourd’hui un premier pic de maturité dans sa (jeune) carrière.

Après huit journées en championnat, il est le droitier le plus utilisé par le staff des Bleu et Blanc, avec 6 titularisations et 8 feuilles de match. Un chiffre qui en dit long sur la progression du Tongien, débarqué à Jean-Dauger sur conseil de son oncle Toma Taufa (un ancien pilier de la maison aujourd’hui à Tarbes) alors qu’il avait tout juste 17 ans.

Des charges façon Tameifuna

À l’aise au grattage, le Tongien est surtout devenu un bon pilier de mêlée après 3 saisons passées chez les professionnels, là où sa carcasse est dure à bouger. Mais Tatafu, c’est aussi un j oueur très puissant et explosif sur les premiers mètres, qui n’est pas sans rappeler les premières années de Big Ben Tameifuna chez les Chiefs

Tevita Tatafu : la puissance des Tongas 💢🇹🇴#TOP14 pic.twitter.com/OfYMJWhg3i — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 30, 2023

Avec des charges tonitruantes qui ont fait « exploser » plus d’un défenseur depuis le début de l’exercice en cours. Demandez plutôt à Sébastien Taofifenua (132kg) et Guillaume Marchand, sacrément secoués sur une percussion frontale du golgoth des îles le week-end dernier. Toujours important d’avoir ce genre de joueurs dans une équipe.

Quant à ce qui s’apparente à un joyau au poste si complexe et recherché de pilier droit, l’entraîneur bayonnais Gregory Patat détaillait un peu plus, pour le Midi Olympique. " Il faut que Tevita gagne en volume de répétition des tâches, sur les matchs. Aujourd’hui, à la 40 ou 45e, on sent une baisse d’intensité de ce côté. Il faudrait qu’il atteigne les 60 minutes. S’il y arrive, on pourra parler d’un autre niveau."