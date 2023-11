VIDEO. Le cul monumental du taureau Jasper Wiese sur le futur toulonnais Lewis Ludlam

Vous avez apprécié les sublimes essais du CO face à Toulouse ce week-end ? La connexion Jalibert/Penaud qui devrait faire des ravages chaque week-end ? Ou encore la sublime victoire toulonnaise au Michelin ? On vous comprend…

Utilisé en point de fixation pour fixer la défense avant de sortir de son camp, l’Afrikaner à une nouvelle fois remué de la viande plus que de raison. Même lorsqu’il semble aller s’empaler dans un mur composé des très costauds Lewis Ludlam et Tom Pearson , l’ancien des Cheetahs le fait exploser. Si vous êtes dans le bâtiment et que vous chercher un explosif efficace pour faire tomber les murs, évitez le TNT, Wiese vous fait ça plus proprement…