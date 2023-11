TRANSFERTS. Vers un déferlement des champions du monde Springboks en TOP 14 ?

Alors qu’une grande partie de la France a dû faire face à la tempête Ciaran la semaine dernière, l’Hexagone va-t-il désormais devoir apprivoiser l’ouragan sud-africain qui se profile ? Forts d’un nouveau titre de champion du monde et de leur armada, les Springboks ont la cote, sur notre territoire, se dit-il ici et là. Le Midi Olympique croit d’ailleurs savoir que plusieurs coéquipiers de Cheslin Kolbe pourraient débarquer en Top 14 la saison prochaine.

Ainsi, le LOU aurait fait de l’une des poutres du Munster , Jean Kleyn (2m02 pour 121kg), sa priorité pour remplacer Romain Taofifenua en 2024. Le Tricolore de 33 ans est en effet annoncé au Racing ici et là, et ne devrait pas prolonger dans la cité rhodanienne. Selon le Progrès et comme le confirme le Midol ce lundi, le club du 69 serait donc en contacts avancés avec l’international irlandais et sud-africain de 30 ans, réputé pour sa rudesse et son abattage dans les zones d’ombre. Lui dont le contrat à Limerick se termine à la fin de la saison.