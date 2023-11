TOP 14. Le Stade Français est-il en mesure de ''gagner des titres tous les ans'', comme le souhaite Labit ?

L'objectif de Laurent Labit est clair : faire prendre son projet et jouer toutes les compétitions chaque année avec des ambitions de titre.

été présentés officiellement par le club parisien ce mardi 31 octobre. Et ils arrivent avec une vision bien précise des choses pour l'avenir, et des méthodes pour réussir. A ce sujet, l'ancien entraîneur de l'attaque des Bleus posait les bases d'emblée en conférence de presse : "Ma mission est de mettre en place un projet sportif innovant dans le club pour que le Stade français continue sa progression et gagne des titres". Mine de rien, qui dit fin de la coupe du monde signifie aussi changement d'air pour le Stade Français. Après leur mission de 4 ans au sein du XV de France de Fabien Galthié, Laurent Labit et Karim Ghezal ont

Un recrutement bien ciblé



Dans le même sens et au-delà de la vague de fraîcheur et la manière de travailler qui commence déjà à inonder la Porte d’Auteuil depuis le début de la saison, le recrutement devrait apporter un gros plus et conforter le club du 16ème arrondissement dans ses idées. On pense notamment aux arrivées All Black aux 17 sélections Brad Weber, censé devenir le patron à la mêlée du club de la capitale, mais aussi au médaillé de bronze du Mondial, Joe Marchant.

Le 3/4 centre ou ailier de 27 ans, capé 28 fois avec l’Angleterre pourrait donner une autre dimension à la ligne parisienne. Un pur attaquant, auteur de 61 essais avec son ancien club des Harlequins, qui devrait s’installer en 13 à Jean-Bouin et donner une certaine assise à cette ligne parfois un peu légère au centre les années précédentes.

Un nouveau projet qui laisse rêveur

Nouveaux staff, nouveaux joueurs et nouveau centre d’entraînement avec la prise de quartiers au Camp des Loges (le mythique lieu de travail du PSG jusqu’ici) : Paris remodèle donc toutes ses lignes, même si le président Wild assure une continuité avec le travail effectué par Gonzalo Quesada la saison passée notamment. Pourtant, pas question de "starifier" de nouveau le club, au contraire.

Et Labit de clarifier ses idées : "Avec les coachs, on sait déjà quels profils de joueur et quels postes il faut renforcer pour être compétitifs. (…) Il y a du court et moyen terme mais il y a aussi du long terme. On ne peut pas dire d'un côté aux jeunes qu'on compte sur eux et de l'autre recruter à leur poste les meilleurs joueurs de la planète. Tout cela c'est un équilibre qu'il faut conserver. "

Faut-il s’attendre à les voir poursuivre ce type de recrutement bien ciblé comme cette saison, qualitatif et pointu à défaut d’être quantitatif et trop clinquant comme ce fut le cas par le passé ? C’est en tous cas l’idée véhiculée aussi par le passage de 44 à 37 contrats pro’ cette saison. Avec, en ligne de mire, celle de corréler au maximum l’équipe professionnelle et l’équipe Espoirs, afin de faire travailler tout le club dans un projet commun. A l’image de ce qui se fait chez les équipes de France, ou du côté de l’Angleterre, en Premiership.

Nous allons aussi établir une ligne directrice entre l’équipe professionnelle, dont les contrats ont été ramenés de 44 à 37, et les équipes de jeunes, lesquelles auront le même projet de jeu que les pros. Cela nous aidera à développer les hauts potentiels à partir des moins de 16 ans.