VIDEO. Messieurs les Bleus, connaissez-vous Jasper Wiese, le taureau furieux des Springboks ?

Puissant et agressif, le numéro 8 est un peu le chien fou de cette équipe des Boks. Avec Wiese c'est simple, on baisse la tête et on remue de la viande !

Le saviez-vous ? Même privé de Lood de Jager et Duane Vermeulen, le pack des Springboks comptera plus de 60 sélections par joueur samedi. Un chiffre ahurissant qui traduit à la fois de l'expérience de cette équipe, mais également du vécu commun de ses ouailles, dont 6 des 8 avants étaient dans le groupe sud-africain champion du monde en 2019 au Japon. Les seuls qui n'y étaient pas ? Ox Nche, le pilier qui a placé Steven Kitshoff sur le banc pour le match de samedi, et Jasper Wiese, ce numéro 8 qui fait se fait les dents en l'absence de Vermeulen (36 ans, 63 sélections), mis au repos par Jacques Nienaber en vue des échéances de l'année prochaine.

RUGBY. COMPOSITION. L'Afrique du Sud avec Kolbe et Etzebeth face au XV de France

Lui ? Si vous ne regardez ni le Rugby Championship ni le Premiership anglais, sachez que ce garçon est un client, forgé dans la plus pure tradition sud-africaine. Sous les couleurs de Leicester, le 3ème ligne de 27 ans cabosse ses adversaires avec ses fameuses charges tête baissée et en fait d'ailleurs de même sous le maillot des Springboks depuis plus d'un an maintenant. Évidemment, la sélection sud-africaine ne pouvait pas se passer longtemps d'un garçon qui remue autant de viande, question de tradition. De niveau également, puisque si Wiese n'a (encore) rien de la palette d'un Duane Vermeulen derrière une mêlée, le natif d'Upington cartonne avec le champion d'Angleterre depuis près de 3 saisons maintenant. En témoignent ses 12 essais inscrits en 40 matchs sous les couleurs de Leicester ! Homme clé du titre de l'an dernier, l'ancien joueur des Cheetahs avait notamment planté un essai en finale face aux Saracens. Décisif, quand on connaît le score final (18 à 15)...

RUGBY. L'Afrique du Sud possède-t-elle le pack le plus terrifiant de la planète ?

Des performances qui l'ont donc conduit à prendre les rênes du numéro 8 chez les Boks pendant l'absence du patron, devant les prometteurs mais encore "frais" Evan Roos ou Elrigh Louw. Cette fois, ce sont donc les cisailles tricolores qui vont devoir se coltiner le taureau furieux des Tigers (1m90 pour 111kg), si explosif et dynamique sur ses prises de balle. Face au char d'assaut Greg Alldritt, reconnaissez que le duel s'annonce croustillant ! Alors, avant de se quitter, on rappellera aux Tricolores que ce Wiese a beau être un véritable distributeur aussi bien en attaque qu'en défense, et un gratteur difficile à sortir des zones de ruck, il n'en reste également pas moins un garçon encore indiscipliné, pas souvent du genre à lever la tête et qui ne s'en remet donc bien souvent qu'à sa force physique. Mais à ce niveau-là vous le savez, les couteaux qui ne sont pas les plus aiguisés du tiroir ont bien souvent tendance à vous coûter des points...