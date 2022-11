RUGBY. L'Afrique du Sud possède-t-elle le pack le plus terrifiant de la planète ?

Samedi, c'est une muraille nommée Springboks qui se dressera face aux Bleus. Elle qui possède un pack à quasiment 950kg, le plus destructeur de la planète.

Samedi, les Bleus s'avanceront vers un défi qu'ils n'ont encore jamais connu sous l'ère Galthié. Quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont eu l'habitude de pratiquer jusqu'ici, tant l'équipe d'Afrique du Sud est une formation à part. Des Springboks qui, emmenés par Siya Kolisi ont retrouvé leur lustre d'antan pour finalement être aujourd'hui la nation championne du monde en titre, vous connaissez leur parcours. Comment en sont-ils arrivés là ? Avec des joueurs de grand talent, bien sûr, à l'image des Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am (blessé en ce moment) ou Damian de Allende ; un finisseur invétéré (Mapimpi) et un artilleur à l'ouverture, en la personne d'Handré Pollard. On arrondit bien évidemment quelques angles, tire volontairement quelques traits, mais force est de constater que ces Boks ont surtout bâti leur succès sur la très solide fondation qu'est leur pack.

