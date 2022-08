RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks rois des en-avants, les Springboks champions de la possession

On ne compte que quatre matchs nuls entre ces deux nations depuis le premier affrontement en 1921. L'un d'eux avait d'ailleurs eu lieu cette année-là avec un spectaculaire... 0 à 0. En 1960, Sud-africains et Néo-Zélandais n'avaient marqué que 22 points durant la rencontre. 34 ans plus tard, Boks et Blacks se quittaient sur un 18 partout. Le plus récent match nul a eu lieu en 2019 durant le Rugby Championship, 19-19.