RUGBY. International irlandais en 2019, il jouera la finale avec les Springboks, l'histoire insolite de Jean Kleyn

Jean Kleyn est véritablement la petite surprise de la feuille de match concoctée par Nienaber et son staff ! Le deuxième ligne jouera une finale mondiale, contre toute attente.

Un parcours insolite !

Parmi les 46 acteurs de la finale de la Coupe du monde, ce samedi soir à Paris, Jean Kleyn possède sûrement l'histoire de vie la plus folle. Ce grand gaillard de 2,03m n'a pas un parcours classique, et ne compte que six sélections avec les Springboks. À 30 ans, il dispute sa deuxième Coupe du monde, mais sa première avec son pays natal, explications.

Après un passage mitigé du côté de la Western Force, Kleyn rentre au pays pour jouer avec les Stormers, durant deux saisons. Néanmoins, si ses qualités physiques restent impressionnantes, ce dernier a tout de même du mal à se frayer un chemin dans le XV de départ, et n'a joué que 18 matchs en deux ans.

Convaincu que les portes de la sélection sud-africaine étaient fermées pour lui, Kleyn prend la direction de l'Irlande, et signe avec le Munster en 2016, qui cherche du gabarit et de la combativité dans son pack. Très vite, il se fait une place de choix dans l'effectif irlandais, au point de réaliser 25 matchs la deuxième saison, dont 23 en tant que titulaire. Rebelote la troisième saison, où ses performances commencent à taper dans l'œil de Joe Schmidt, qui décide de l'essayer à la rentrée 2019. Le joueur qui n'a eu aucune cape avec les jeunes Boks, et qui joue en Irlande depuis plus de trois saisons, est donc parfaitement éligible.

Après trois tests matchs convaincants, et titulaire de James Ryan ou encore Henderson, le sélectionneur décide de le prendre parmi les 31 joueurs pour disputer la Coupe du monde au Japon. Kleyn prend alors la place de Devin Toner, avec seulement trois petites sélections, ce qui fait polémique à l'époque.

Peu importe, le géant sud-africain joue uniquement deux matchs, et ne portera plus jamais le maillot du XV du Trèfle.

XV DE FRANCE. Plus d'un million d'euros à se partager, voici ces Bleus qui toucheront gros après ce Mondial !

Les Springboks toquent à la porte

Après ce court épisode en vert, mais tout de même exceptionnel dans la vie d'un rugbyman, Jean Kleyn continue de performer en club, mais reste bloqué à l'échelle nationale. Des joueurs comme James Ryan, Tadgh Beirne, Joe Mccarthy ou encore Ryan Baird ne lui permettent pas d'évoluer sur la scène internationale.

Néanmoins, de l'autre côté de la planète, il semblerait que Jacques Nienaber ait gardé un œil sur le natif de Linden. En 2023, Jean Kleyn discute avec le staff sud-africain, et évoque son envie d'enfin jouer pour son pays natal. Son souhait devient une réalité et le joueur du Munster découvre le groupe des champions du monde en titre au début de l'été, pour préparer le Rugby Championship. Il réussit à intégrer la sélection grâce à une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2022, autorisant des joueurs n'ayant plus joué pour une nation quelconque depuis 36 mois, d'être éligible à un autre pays.

Comme avec l'Irlande en 2019, il fait une série de matchs avant le mondial, quatre au total, dont trois en tant que titulaire, et gagne son billet pour la Coupe du monde en France. Kleyn a participé à la plus grande victoire de son pays face aux Blacks, lors du dernier match du Rugby Championship.

''Aujourd'hui, le rugby est mort'', les fans désespérés par la nouvelle compétition de World Rugby

La doublure d'Etzebeth

Dans le fameux banc à sept avants, et un seul et unique trois-quarts, Jean Kleyn est la doublure officielle d'Eben Etzebeth. L'ancien toulonnais, qui est un titulaire indiscutable et qui va jouer son sixième match de la compétition, est aligné avec Franco Mostert, son fidèle acolyte. Ce dernier n'a pas la caisse d'Etzebeth, et ne finit que très rarement les rencontres. Il est remplacé par un autre monstre physique dans la transition sud-africaine, RG Snyman.

Néanmoins, lorsque les Boks jouent en "7-1", la première ligne est changée en totalité, la deuxième ligne aussi, et deux joueurs de la troisième ligne également. De ce fait, Jean Kleyn occupe la place de remplaçant parfait, au détriment de Marvin Orie, moins dense physiquement.

En principe, le solide seconde ligne du Munster a le droit à trente minutes de temps de jeu dans ces circonstances, au minimum. Il aura donc sa demi-heure de gloire, et pourrait devenir champion du monde, après un parcours semé d'embûches et de rebondissements.

RUGBY. Coupe du monde. Pourquoi la finale All Blacks vs Afrique du Sud est déjà un match historique ?