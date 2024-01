XV DE FRANCE. Macalou, Hastoy, Willemse… les grands absents de la 1ère liste de Fabien Galthié

Certains joueurs dits ''premiums'' regarderont le Tournoi des 6 Nations depuis leur canapé...

Elle est là, la première liste de l’ère Galthié ! C'est ce mercredi 17 janvier en début de matinée que le sélectionneur a annoncé un groupe de 34 noms qui prépareront le premier rendez-vous de l'ère post Coupe du monde. Une liste qui suscitait évidemment beaucoup d'attentes, puisqu'elle est la première d'un nouveau cycle pour le rugby français, après la désillusion du Mondial dans l’Hexagone.

Et celle-ci comporte pas mal de surprises ! Si certaines étaient attendues avec, par exemple, la présence de l'excellent centre bordelais Nicolas Depoortere, ou du titan toulousain Many Meafou, d'autres le sont moins. Et ce, dans les deux sens.

CHAMPIONS CUP. En forme internationale face à Cardiff, Matthis Lebel envoie un message à Fabien Galthié

Car l’intégration à ce groupe des hommes en forme que sont Esteban Abadie, Matthias Halagahu, Antoine Gibert ou Matthis Lebel laisse aussi quelques habitués du groupe France sur le carreau.

Dont des anciens joueurs dits "premiums", comme Gabin Villière, qui peine à retrouver de la confiance depuis son retour de blessure l'été dernier. Titulaire face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture du Mondial, il a depuis perdu sa place à l'aile, et regardera donc le Tournoi depuis son canapé, sauf surprise.

Idem pour Sekou Macalou, 18 capes sous le premier mandat de Galthié, qui a du mal à enchaîner avec le Stade Français ces derniers temps. Si profil unique lui permettra certainement de revenir, l'enfant de Sarcelles doit accueillir la nouvelle comme un électrochoc.

Pour Paul Willemse, ancienne poutre du pack tricolore, son retour en forme ces dernières semaines n'aura pas suffi à inverser la tendance. Pas à son avantage depuis le début de saison, le natif de Pretoria paie les pots cassés de l'intégration de Meafou, au profil similaire au sien. Le fait aussi que Romain Taofifenua ait finalement rempilé.

Enfin, l'ultime grand perdant de cette liste est incontestablement Antoine Hastoy. Peu convaincant avec les Bleus durant l'été, globalement en difficulté et bousculé par le jeune Hugo Reus en club, le Rochelais ne donc profite pas de l'absence de Romain Ntamack pour tenter de marquer des points. Antoine Gibert, joueur de la même génération que lui mais jamais convoqué en Bleu jusqu'ici, lui ait préféré. Le moment de voir comment réagissent tous ces compétiteurs lorsqu'ils piqués…