6 NATIONS. 1 place dans chaque ligne : quelles surprises dans la 1ère liste des Bleus ?

Au mois d’août, ils étaient 33 joueurs retenus pour disputer le Mondial. Cette fois, la première liste du nouveau mandat de Fabien Galthié, en vue du Tournoi des 6 Nations 2024, sera, elle, garnie de 34 patronymes. Qui seront les nouvelles têtes ? En y regardant de plus près, il pourrait y en avoir dans chaque ligne.

La boule de muscles revient bien en ce mois de janvier, mais n’a pas tant enchaîné que ça depuis le début de saison à cause des blessures, tandis qu’il connaît toujours les mêmes problèmes réguliers sur les fondamentaux du poste. Ce qui pourrait laisser sa chance à Maxime Lamothe , et encore auteur d’une grosse partie face aux Saracens le week-end dernier. C’est une grosse côte, mais vu la forme de l’UBB, c’est peut-être le moment où jamais, pour le champion du monde U20.

Un cran plus bas, en 2ème ligne, et par rapport à la cage des Bleus durant le Mondial, Thibaud Flament est actuellement blessé au pied, tandis que Romain Taofifenua et Bastien Chalureau n’ont pas forcément leurs voyants au vert pour être reconduits. Ce qui laisse naturellement de la place à prendre.

Alors qu’en 5, on a du mal à voir le staff tricolore lancer avec les 2 jeunes Meafou et Tuilagi simultanément. Probablement que le Toulousain devrait être priorité aux côtés de Paul Willemse

En 3ème ligne, la salle semble pleine, même un partenaire d’entraînement supplémentaire pourrait être annoncé à ce poste ce mercredi par Fabien Galthié. Si tel était le cas, on verrait bien Esteban Abadie, en feu avec le RCT, être récompensé. Pas très sexy sur le papier, mais ô combien efficace sur le pré, avec des qualités exceptionnelles en touche et dans le déplacement notamment.

Depoortere en pole

Enfin, des suppositions tiennent la route, derrière. Au-delà de son excellente forme, Léo Barré profitera-t-il de sa polyvalence 10/15 et de son physique (1m90) pour obtenir un ticket aux côtés de Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy ? Au centre et en 13 plus particulièrement, c’est la fontaine de jouvence, avec Gailleton, Depoortere et Costes qui postulent réellement. Le Toulousain, absent ces dernières semaines, devrait passer son tour pour cette fois, mais pourrait très bien voir son coéquipier Dimitri Delibes, en feu depuis son retour du 7, matcher.

Non ce n'est pas une erreur, Penaud et Dupont dominent outrageusement la concurrence en Champions Cup !

Même si, au regard de son début de saison et de son apport physique (1m93 pour 95kg), Nicolas Depoortere est probablement celui qui remplit le plus de cases pour être pris actuellement. Tandis qu’à l’aile, Gabin Villière pourrait être soufflé par Matthis Lebel et ses 6 essais sur les derniers 6 matchs. Tout en gardant un œil sur le poste d’arrière, où Melvyn Jaminet n’est pas assuré de figurer non plus. Bref, ça ne manque pas de talent.

La liste probable des 34