XV DE FRANCE. TOP 14. Paul Willemse : une performance de patron au meilleur des moments

Le 38 tonnes Paul Willemse a montré qu’il avait récupéré son permis poids-lourd, face au RCT. Une aubaine pour son club, comme pour les Bleus, qui connaîtront leur liste dans 10 jours.

Depuis combien de temps n’avions nous pas vu Paul Willemse à ce niveau-là, au juste ? A vrai dire, cela datait au moins du dernier Tournoi des 6 Nations 2023 - soit près d’un an - depuis lequel il n’avait jamais pu vraiment enchaîner et retrouver le rythme qu’il lui fallait pour asseoir sa domination physique.

15 de France. VIDÉO. Willemse s’échauffe avant le 6 Nations et met quelques Gallois sur les fessesÉtait-ce le coup de massue de n’avoir pu disputer le Mondial suite à cette blessure aussi bête qu’inattendue ? La forme morose du MHR à l’aube de cette saison 2023/2024 ni avait, pour sûr, rien arrangé, tant le colosse n’était pas vraiment la poutre in extenso de cette équipe comme attendu, dans l’Hérault.

TOP 14. VIDEO. Transcendé, le MHR de Laporte étrille Toulon et se replace dans la course au maintienPourtant, ce dimanche soir face à Toulon, le trentenaire aux 28 capes en Bleu s’est élevé au meilleur des moments. Déjà très intéressant lors de son entrée en jeu face au LOU le week-end précédent, le 38 tonnes de Pretoria a cette fois réalisé 80 minutes de haut vol.



Auteur de 16 plaquages - dont certains bien appuyés qui permirent aux Héraultais de défendre dans l’avancée et de venir contester rapidement - âpre dans les tâches obscures, puissant ballon en main à l’image de son essai en force ou il emporte 2 Toulonnais près de la ligne, Willemse a beaucoup pesé dans la victoire ô combien précieuse pour le MHR. Avec Louis Carbonel et Jan Serfontein, il a probablement été l'un des 3 meilleurs cistes sur la pelouse.





Un embarras du choix titanesque

Et montré qu’à 31 ans, il avait encore de quoi être le semi-remorque préféré de Fabien Galthié. Certes, Emmanuel Meafou et Posolo Tuilagi sont au centre des discussions pour intégrer la deuxième ligne des Bleus, prochainement, et devraient avoir leur chance en 2024.

Meafou, Jauneau, Tuilagi… Quels nouveaux talents pour intégrer le XV du France en 2024 ?Mais à une dizaine de jours de l’annonce de la liste des 33 joueurs convoqués pour le Tournoi des 6 Nations, Paul Willemse a montré qu’il ne céderait pas sa place comme cela. Le tonton du 5 de devant du XV de France, c’est probablement encore lui.

Mais que la bataille s’annonce féroce, dans la cage des Bleus. Qui aura bientôt des airs de nid pour titans, où les bipèdes normaux n'ont a priori pas leur place...