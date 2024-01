TOP 14. VIDEO. Transcendé, le MHR de Laporte étrille Toulon et se replace dans la course au maintien

C'était sûrement le premier gros test de l'ère Bernard Laporte à Montpellier, et il a été validé avec succès ! Les Cistes ont réussi à battre le RCT, avec de la maîtrise.

Un match rondement mené

C'était le dernier match de cette douzième journée de Top 14, et les interrogations étaient nombreuses avant le coup d'envoi. Le MHR de Collazo et Laporte allait-il une fois de plus bafouiller en fin de match, comme face au LOU ? Les anciennes gloires du RCT, maintenant à Montpellier, allaient-elles être un facteur important pour l'issue du match ?

Eh bien non, face aux hommes de Mignoni, les Cistes ne sont pas tombés dans le piège, et ont été rigoureux du début à la fin. En première période, ces derniers ont marqué en premier, avec un magnifique mouvement des trois quarts pour offrir l'essai à Geoffrey Doumayrou. Ce dernier a d'ailleurs été très en vue dans le premier acte.

Néanmoins, par l'intermédiaire de Melvyn Jaminet, Toulon n'était pas largué à la pause, mené seulement 13-7 malgré une domination des locaux. À noter aussi l'efficacité de Louis Carbonel face aux perches.

En deuxième mi-temps, rebelote, l'artilleur de la rade passait une nouvelle pénalité et les deux équipes n'étaient plus qu'à quatre petits points. Cependant, calme et appliqué, le MHR trouva la brèche après une interception de Serfontein. Son compatriote Janse Van Rensburg aplatit le deuxième essai. Cet essai est d'ailleurs intervenu après une belle séquence défensive de Montpellier, un secteur de jeu qui a sûrement été la clé du match.

À dix minutes de la fin, les actuels derniers du Top 14 ont récidivé, avec l'essai de Paul Willemse, qui a réalisé une partie dantesque. Le deuxième ligne de l'équipe de France revient bien ces dernières semaines, et a été à la pointe du combat ce dimanche soir.

Malheureusement, les locaux ont été privés du bonus offensif en fin de match, lorsque Priso franchit la ligne. La soirée aurait pu être parfaite, mais on ne retiendra que la victoire côté montpelliérain !

Derniers, oui, mais avec de l'espoir

En cas de défaite, les hommes de Patrice Collazo auraient pu être bien mal embarqués dans la course au maintien. Avec cette victoire, ces derniers sont bien la lanterne rouge du championnat, mais ne compte que quatre points de retards sur Lyon et Oyonnax, qui se partagent la treizième place.

Désormais, place à la Challene Cup et la Champions Cup. Pour Mont, la trêve européenne avait été l'occasion de renouer avec la victoire en décembre dernier, après huit défaites consécutives. Le MHR va donc jouer face aux Lions le week-end prochain, puis en Italie contre Benetton. Ils enchaîneront, à la fin du mois de janvier, par une réception ultra-importante face à Pau.

En plus de cela, ce même week-end, Oyonnax sera en déplacement à Bayonne, tandis que Perpignan ira jouer à Lyon. Reste à voir maintenant si Montpellier est vraiment rentré dans sa saison.