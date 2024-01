XV DE FRANCE. Pas de Tournoi pour Bourgarit, Jonathan Danty out pour plusieurs semaines ?

Sortis dans les bras du staff médical face à Leicester, les Rochelais Bourgarit et Danty voient le premier rassemblement des Bleus s'éloigner.

Ce dimanche 14 janvier, le Stade Rochelais a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison. À Marcel Deflandre, les Maritimes disposent sans problème des Leicester Tigers pour leur première victoire en Champions Cup de la saison. Score final, 45 à 12, bonus offensif en prime.

RUGBY. La Rochelle vainqueur, mais Bourgarit et Danty sortent blessés en Champions Cup

Grâce à quoi ils se replacent dans la course aux phases finales de cette Champions Cup qui, on le rappelle, verra 16 équipe sortir des phases de poule. Pour l’heure, les champions d’Europe en titre sont 4èmes de leur poule, et ont donc toutes leurs chances, s’ils assurent le week-end prochain face à Sale…

2 blessures

Le hic ? C’est que tout ne fut pas parfait, dans ce dimanche qui y ressemblait pourtant, dans le jeu comme comptablement. En effet, d’abord, c’est Pierre Bourgarit qui est sorti le premier. Le talonneur international, énorme durant ce match, s’est lourdement blessé à l’épaule sur un plaquage sur le solide Solomone Kata , et devrait être absent "3 à 4 mois" selon son manager Ronan O’Gara.

"Pierre s'est sérieusement blessé. Je ne sais pas pour combien de mois il va en avoir, mais je dirais trois ou quatre au minimum. Sa saison n'est pas terminée, mais on va tout faire pour lui donner l'opportunité de le faire revenir au plus vite avant les phases finales," expliquait-il pour Rugbyrama après la rencontre.

Un coup dur pour les Rochelais, qui ne reverront donc probablement pas leur Gersois avant le sprint final de cette saison. Pour le joueur aussi, qui était en grande forme et qui lorgnait une place dans le groupe France pour le Tournoi. Il est d’ailleurs sorti en pleurs, visiblement très touché.

L’autre source d’inquiétude dans les rangs rochelais, elle, concerne cette fois un titulaire indiscutable en Bleu. Revenu de suspension tout frais pour ce match, le 3/4 centre de 31 ans avait faim. Puissant et dynamique en attaque, on l’a vu également très saignant en défense. Trop, peut-être même, puisque Danty s’est assommé en voulant impacter Handré Pollard, sur une combinaison qu’il avait bien lue.

En plus d’avoir écoper d’un carton jaune pour plaquage haut sur cette action, le fer de lance de la ligne d’attaque tricolore est sorti groggy. Las, l’ancien parisien n’aurait pas répondu favorablement au protocole commotion passé après le match. Pas le meilleur des timings, à 2 jours de l’annonce de la première liste de Fabien Galthié pour le Tournoi 2024…