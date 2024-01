RUGBY. La Rochelle vainqueur, mais Bourgarit et Danty sortent blessés en Champions Cup

Vainqueur des Leicester Tigers, le Stade Rochelais renoue avec la victoire en Champions Cup mais perd certains cadres, dont Pierre Bourgarit et Jonathan Danty.

Ce dimanche 14 janvier, le Stade Rochelais a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison. À Marcel Deflandre, ils disposent sans problème des Leicester Tigers pour leur première victoire en Champions Cup de la saison. Score final : 45-12, bonus offensif en poche.

Cependant, l’addition rochelaise n’est pas entièrement positive. En effet, le Stade Rochelais a perdu plusieurs de ses internationaux français cet après-midi, pour des pépins physiques plus ou moins graves.

Dans un premier temps, Pierre Bourgarit est sorti en pleurs de la pelouse à la 48ᵉ minute. Le talonneur était visiblement lourdement touché à l’épaule. Ensuite, Jonathan Danty s’assomme suite à un plaquage haut sur Handre Pollard quelques minutes après. Escorté hors du terrain par les soigneurs, le centre international n’est pas revenu sur la pelouse, visiblement K.O. Lors de sa sortie, le pilier Uini Atonio a également été aperçu grimaçant, mais rien de grave à l’horizon pour le droitier.

La Rochelle, puissante et réaliste

Malgré la grave blessure de son talonneur, La Rochelle a joué son match avec rigueur. Les maritimes montent rapidement sur chaque impact et les trois quarts coupent les extérieurs pour tenter l’interception. Pierre Bourgarit pousse derrière un maul efficace et ouvre la marque en faveur de La Rochelle (7ᵉ). Ensuite, tout en puissance, Will Skelton pulvérise ensuite la défense de Leicester pour aller marquer un essai (32ᵉ).

En deuxième période, Teddy Thomas lance les hostilités d’entrée en récupérant une longue passe à rebond de Tawera Kerr-Barlow (45ᵉ). À l’heure de jeu, le pilier Joel Sclavi inscrit aussi un essai en puissance. À la 68ᵉ minute, Teddy Thomas marque un essai de 100 mètres, après un ballon rapidement joué par Tawera Kerr-Barlow près de son en-but. Après un festival offensif, les Rochelais inscrivent un dernier essai par l'intermédiaire de Ulupano Seuteni (75ᵉ).

Un match référence pour La Rochelle

Impériale, la formation rochelaise a complètement dominé les débats sans s’enflammer sur cette rencontre. Les Rochelais ne se mettent pas en danger. L’excellence de Brice Dulin dans son jeu au pied, ainsi que l’organisation et la rigueur défensive (86% de réussite au plaquage) leur permettent de résister.

Leur domination est nuancée par une forte indiscipline qui offre quelques précieuses munitions aux Tigers. Ultane Dillane écope d’un carton jaune dès la 13ᵉ minute et Will Skelton n’en est pas loin à la suite d’une tapette sur un ballon anglais depuis le ruck. Le géant australien et Jonathan Danty écope également d’une biscotte avant la fin de la rencontre.

