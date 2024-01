CHAMPIONS CUP. Alldritt, Hastoy, Skelton... Les internationaux de sorti à La Rochelle !

Troisième journée de Champions Cup ultra-importante pour le Stade Rochelais face à Leicester. Les Maritimes ne peuvent que gagner, sinon la qualification leur échappera !

La meilleure équipe possible !

Pour cette troisième journée de Champions Cup, les champions en titre n'ont plus le droit à l'erreur ! Ces derniers n'ont glanés que deux petits points en deux rencontres, synonyme de points de bonus défensif face aux Stormers et au Leinster.

Néanmoins, à deux journées de la fin de cette phase qualificative, rien n'est encore joué ! Pour être assuré de se qualifier, La Rochelle devra battre Leicester à domicile, puis aller chercher un résultat chez les Sales de Sharks.

Évidemment, Ronan O'Gara a mis toutes les chances de son côté, et a aligné une équipe XXL, certainement la meilleure possible au vu de l'effectif ! On y retrouve pas moins de 10 mondialistes sur le XV de départ !

En première ligne, quoi de mieux que celle du XV de France avec Wardi, Bourgarit et Atonio. La deuxième ligne sera composée de Dillane, qui assure dans la cage également, et du colosse australien, Skelton.

En troisième ligne, que des internationaux avec Paul Boudehent, Levani Botia et Grégory Alldritt qui enchaîne les titularisations.

Derrière, l'équipe est également au complet, à commencer par le tandem Kerr-Barlow/Hastoy qui est de nouveau reformé. La paire de centres composée de Danty et Seuteni est aussi réunie.

Aux ailes, l'inévitable Leyds portera le numéro 11, et de l'autre côté Teddy Thomas fête déjà sa dixième titularisation de l'année. Brice Dulin est à l'arrière.

Sur le banc, du très solide, avec Sclavi, Cancoriet, Tanga ou encore Reus, qui ont aussi l'habitude de commencer les matchs.

La Rochelle 1 R.Wardi 2 P.Bourgarit 3 U.Atonio 4 U.Dillane 5 W.Skelton 6 P.Boudehent 8 G.Alldritt 7 L.Botia 9 T.Kerr-Barlow 10 A.Hastoy 11 D.Leyds 12 J.Danty 13 U.Seuteni 14 T.Thomas 15 B.Dulin 16 Q.Lespiaucq 17 J.Sclavi 18 A.Kuntella 19 J.Picquette



20 J.Cancoriet 21 Y.Tanga 22 T.Berjon 23 H.Reus

Leicester à l'expérience

Leicester se déplace à La Rochelle non sans ambition. Pour les Anglais, une victoire leur assureraient la qualification pour les huitièmes de finale. Pour cela, bon nombre d'internationaux expérimentés font le déplacement.