RUGBY. ''Beaucoup plus doué techniquement que je ne l’étais à son âge'', Danty désigne un potentiel successeur

Jonathan Danty n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. Mais le centre du Stade Rochelais et du XV de France pourra-t-il seulement être remplacé ?

RUGBY. XV de France. Défenseur Acharné, Jonanthan Danty a dominé toute la concurrence en 2023 !Plus que quelques semaines avant le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2024. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera prochaine le nom des joueurs retenus pour préparer la compétition et notamment le choc face à l'Irlande à Marseille. Combien d'internationaux aura-t-il à sa disposition ? C'est une question que l'on se pose.

En revanche, on sait que certains éléments semblent indispensables aux Bleus. On pense notamment à Grégory Alldritt, qui manque particulièrement au Stade Rochelais en ce moment, ainsi qu'à son coéquipier Jonathan Danty. Le centre a pris une place très importante dans le système actuel grâce à sa capacité à avancer ballon en main mais aussi à gratter des ballons.

"Je sais que j’ai un profil assez particulier, très peu présent en France", a confié le Maritime au Midi Olympique. Pour l'heure, rares sont les joueurs qui peuvent lui prendre sa place et qui possèdent son expérience. "Il faut aussi voir l’émergence d’un joueur de mon profil qui sera plus jeune, qui aura peut-être encore plus de qualités que je n’en ai. Ça se fera sans doute naturellement, s’il y a des pépites qui émergent."

Si l'explosif Yoram Moefana possède selon lui des qualités qu'il n'a pas, et des gros cuisseaux, il n'a pas encore son vécu. Sans doute manque-t-il aussi de confiance. "Parfois, il y a de grandes attentes autour de lui, aussi à cause de cette comparaison." Le Bordelais fait partie des joueurs sur lesquels l'encadrement compte. RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?Mais si Danty doit désigner un joueur dont le profil est proche du sien, c'est un autre Bordelais qu'il lui vient à l'esprit : Tani Vili. En mars 2022, il avait d'ailleurs remplacé son coéquipier à l'UBB, alors blessé au genou. Pour l'heure, l'ancien international U20 ne compte aucune sélection avec le XV de France. RUGBY. TOP 14. Vili/Moefana (UBB), futurs seigneurs de la Terre du Milieu ?Mais le Rochelais estime qu'il "est déjà physiquement prêt". A désormais 23 ans, il avait joué 20 matchs de Top 14 l'an passé donc 12 comme titulaire. La paire qu'il formait avec Moefana était d'ailleurs considérée comme l'une des meilleures au centre en championnat. "C’est un jeune que je trouve déjà très bon et qui est beaucoup plus doué techniquement que je ne l’étais à son âge."

Aura-t-il une très belle carrière comme le pense Danty ? Ce dernier estime avait progressé sur le tard, notamment par manque de sérieux. "Je n’ai pas pris conscience de mon potentiel assez jeune." Si Tani Vili est au fait de ses capacités, encore faut-il qu'il puisse les mettre en avant. Il n'a pas encore joué un match de la saison avec l'UBB, poussant certains supporters à se demander s'il fait toujours partie de l'équipe. Il était présent en décidasse pour la réception du LOU samedi dernier.

"Mes objectifs pour venir à Bordeaux, c’était surtout de m’imposer dans le club. L’équipe de France passe en second plan pour l’instant. Et quand je serai bien, que j’enchaînerai les gros matchs, là je pourrai penser à l’équipe de France," confiait d'ailleurs l'ancien joueur de Clermont via Rugbyrama il y a un peu plus d'un an. Il avait marqué les esprits l'an passé en passant un drop lors du succès à Deflandre face à la Rochelle. A l'heure actuelle, rien n'indique qu'il soit blessé, mais fait-il partie des plans du staff bordelais mené par Yannick Bru ? On se souvient qu'il avait été sanctionné par Jono Gibbes à Clermont suite à plusieurs écarts de conduite, et notamment pour un retard à l'entraînement.

En attendant, la concurrence ne se gêne pas pour briller. On pense au Palois Émilien Gailleton mais surtout aux Toulousains Pierre-Louis Barassi et Paul Costes. Des joueurs qui évoluent dans un registre différent de Danty et Vili certes mais qui pourraient s'inviter plus tôt que le Bordelais chez les Bleus. Sans oublier un troisième girondin, le champion du monde U20 Nicolas Depoortere qui, contrairement à Vili, enchaîne les rencontres comme titulaire en Top 14 comme en coupe des champions à seulement 20 ans.

De son côté, Danty ne pense pas encore à la retraite ni aux regrets. "Même si j’ai pris un peu de retard, je pense que sur la fin de ma carrière, j’ai accéléré pour le rattraper." Le temps de la succession chez les Bleus arrivera bien assez vite pour y penser maintenant. Plus que jamais installé au centre de l'attaque du Stade Rochelais, il fait partie des cadres du XV de France. A 31 ans, il souhaite profiter à 100 % et espère remporter de nouveaux titres en club comme avec les Bleus. Premier rendez-vous cet hiver avec le Tournoi.