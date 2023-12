RUGBY. XV de France. Défenseur Acharné, Jonanthan Danty a dominé toute la concurrence en 2023 !

Le centre du Stade Rochelais Jonanthan Danty a prouvé en 2023 qu'il était un élément très important du XV de France. C'est un défenseur précieux pour les Bleus.

RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?A quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi et du choc entre le XV de France et l'Irlande, supporters comme observateurs comment à spéculer sur la composition du groupe pour préparer le 6 Nations. Le nouveau staff des Bleus mené par Fabien Galthié est déjà pied d'œuvre.

Du côté des joueurs, chaque match compte pour marquer des points. Un nouveau cycle commence pour les Tricolores. Et entre les absences et les potentielles blessures ou méforme, il y a peut-être des places à prendre. A l'orée de la 10e journée de Top 14 et après deux matchs de Champions Cup, certains éléments ont peut-être gagné leur place.

On pense notamment au centre du Stade Toulousain Pierre-Louis Barassi qui enchaîne les bonnes prestations en championnat mais surtout au niveau continental. Associé à Ahki, il a fait preuve de beaucoup d'implication lors des victoires des Haut-Garonnais, aussi bien en défense qu'en attaque. Bien placé, il a souvent été dans les bons coups.

Déjà appelé et aligné par Galthié par le passé, il pourrait venir bousculer la hiérarchie au centre de l'attaque tricolore. Mais la concurrence est rude. Le jeune palois Émilien Gailleton frappe aussi avec insistance à la porte de Marcoussis. Il a goûté aux Bleus avant la Coupe du monde et on peut parier qu'il a coeur d'imiter son coéquipier chez les U20 Louis Bielle-Biarrey en brillant sous le maillot français.

Néanmoins, on peut compter sur les cadres pour faire de la résistance. S'il a moins été en vue lors du Mondial, Gaël Fickou n'en reste pas moins l'un des leaders du XV de France. Un régulateur de l'attaque mais surtout de la défense. On voit mal Galthié se priver du Racingman. D'autant que les Bleus auront peu de temps de pour préparer le choc face au XV du Trèfle.

Autre joueur important dans le système tricolore, Jonathan Danty. A l'heure actuel, il présente un profil presque unique chez les Bleus à son poste. Le Rochelais est non seulement une perce-muraille, mais aussi un féroce défenseur qui a souvent été décisif pour les Bleus.

On en veut pour preuve cette statistique impressionnante délivrée par Opta qui nous apprend que l'ancien joueur du Stade Français a été celui qui a gratté le plus de ballons en 2023 toutes compétitions confondues (20) chez les trois-quarts. A raison de 0,96 turnover gagné par 80 minutes, il est un véritable poison pour les attaques adverses.

20 - @DantyJonathan has won the most jackal turnovers of any back in men's rugby in 2023, across the top club and international comps. He also tops that chart for jackals per 80 mins (0.96). Nuisance. https://t.co/oEYzR4pySb pic.twitter.com/BeHtjK0XWF — OptaJonny (@OptaJonny) December 20, 2023

Bien que le Stade Rochelais ait du mal à enchaîner cette saison, et reste sur deux défaites dans cette coupe des champions, Danty devrait lui aussi être appelé par Galthié pour préparer le prochain tournoi des 6 Nations. Néanmoins, on peut penser que la tournée en Argentine servira au staff à tester de nouveaux comme cela avait été le cas en Australie.