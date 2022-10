RUGBY. TOP 14. Vili/Moefana (UBB), futurs seigneurs de la Terre du Milieu ?

Associés cette saison à Bordeaux, Tani Vili et Yoram Moefana composent une paire 12-13 aussi singulière que dangereuse. On ne badine pas avec 210kg au centre.

Parmi les observateurs les plus assidus de notre championnat, combien ont argué que l'UBB avait perdu au change à l'intersaison ? 10, 100, 1000 ? Hum, pas sûr que ces derniers soient aussi nombreux dans leur ensemble. Mais vous avez compris l'idée. Un postulat que nous ne sommes pas loin de partager d'ailleurs, tant remplacer Woki, Roumat, Lam ou UJ Seuteni lors du même mercato n'a rien d'une chose aisée. Reste qu'on attendra encore avant de juger, tant sur le papier et au centre par exemple, la venue d'un garçon comme Tani Vili est une sacrée opération. Trop tendre et pas du niveau du Samoan parti en Charente-Maritime, vous dîtes ? Pas pour le moment, c'est certainement vrai, tant Seuteni avait pris une importance monstre dans le dispositif bordelais ces deux dernières saisons. Mais pour l'avenir, c'est du pain béni !

Car ce n'est pas tous les jours que l'on attire dans ses filets un jeune centre, JIFF et de 110 barres. Tani Vili, pas encore 22 ans, est un diamant encore brut mais dont le polissage doit être extrêmement excitant pour un coach de la trempe de Christophe Urios. Parviendra-t-il à faire de même que ce vers quoi il amène Yoram Moefana depuis presque 2 ans maintenant ? Du côté de Chaban, il y a en tous cas le potentiel pour. Car fait tout sauf anodin, les deux garçons sont justement très amis, se connaissent (presque) par coeur et ont tendance à être pris pour des cousins, de par leur proximité lors des rassemblements en équipe de France comme à Bordeaux. Les deux larrons ont le même âge, des origines d'îles voisines (Wallis pour l'un, Futuna pour l'autre) et partagent bien d'autres similitudes, comme cette densité physique exceptionnelle pour des minots tout juste dans la vingtaine.

En clair, leur association a tout pour être la prochaine terreur du centre en Top 14. En ce début de saison, Vili et Moefana ont justement déjà été associés à 3 reprises. Et malgré les retours en forme de Lamerat et Uberti, la paire semble tenir la corde pour la suite, tant jouer avec 210kg et autant de talent au milieu du terrain est plutôt du genre rassurant. Pour l'heure, tous les automatismes ne sont pas encore parfaits mais on pu voir qu'en face, contre Montpellier ou encore Paris le week-end dernier, les défenses ne sont en rien rassurées à l'idée d'affronter les deux gamins du Pacifique côte à côte. On ne défend pas sur un 12 Dantyesque et un 13 plus puncheur encore avec l'assurance d'un Melvyn Jaminet en face des poteaux...

Des profils relativement similaires

Pour le reste, que leur manque-t-il ? Peut-être un brin de complémentarité disent certains, leur duo ressemblant de loin, il est vrai, d'avantage à quelque chose d'uniforme et restrictif qu'à un dualisme parfait. Pour autant, d'autres noteront, comme évoqué ci-dessus, le travail fait par Yoram Moefana la saison dernière pour devenir ce joueur meilleur dans sa lecture du jeu, sa capacité à faire jouer derrière lui et à varier sa panoplie. Si sa marge de progression reste encore grande, ses 6 sélections en 2022 ont prouvé toute son évolution, lui qui est, à l'heure décrire ces lignes, en pôle pour à nouveau débuter avec les Bleus en novembre. Il lui fallait bien cela, pour pouvoir être aligné aux côtés de son alter-ego, qui lui rend tout de même 15 kilos...

