RUGBY. La Rochelle. Seuteni-Danty, la future meilleure paire de centres du Top 14 ?

Avec le recrutement de Seuteni lors de l’intersaison, le Stade Rochelais pourrait aligner l’une des meilleures paires de centres du championnat, avec Jonathan Danty.

On le sait, le Stade Rochelais a effectué un recrutement excellent cette saison, peut-être même l’un des meilleurs du championnat. Preuve en est avec les arrivées de Thierry Païva, Georges-Henri Colombe, Quentin Lespiaucq, Ultan Dillane, Yoan Tanga, Antoine Hastoy ou encore Teddy Thomas. Une pléthore d’excellents joueurs, qui seront accompagnés par une autre recrue (et pas des moindres), Ulupano Seuteni. À 28 ans, l’ancien joueur de l’UBB arrive au Stade Rochelais avec beaucoup d’ambitions, après une saison tout simplement incroyable avec Bordeaux. Associé à Yoram Moefana, le Samoan nous a régalé durant ces derniers mois, grâce à des gestes plus fous les uns que les autres. Ce dernier a également inscrit 10 essais en Top 14, ce qui a fait de lui l’un des meilleurs marqueurs du championnat. En bref, c’est un top joueur (et en pleine force de l’âge) qui signe du côté du Stade Rochelais. Et pour couronner le tout, son profil pourrait tout à fait coller avec un autre centre du club maritime : Jonathan Danty.

Débarqué l’été dernier à La Rochelle en provenance de la Capitale, Danty n’a pas mis beaucoup de temps à s’adapter au jeu maritime. Son association avec Sinzelle a d’ailleurs permis au club de remporter sa première Champions Cup, face au Leinster. Mais voilà, avec le départ de Sinzelle pour Toulon, il fallait recruter au centre de l’attaque. Et si Botia est toujours disponible, son profil ne colle pas spécialement avec celui de l’international français. Quant à Favre et Rhule, ils ont davantage été utilisés à l’aile la saison passée. Un problème réglé avec la venue de Seuteni, qui, grâce à son profil, pourrait totalement s’accorder avec Danty. En effet, là où le natif de Paris est un véritable bulldozer (capable également de faire jouer derrière lui), Seuteni lui, a la capacité de pouvoir distribuer de bons ballons sur les ailes, tout en attaquant la ligne quand il le faut. Sa vision de jeu excellente pour un centre (qui vient certainement de sa polyvalence en 10) est aussi un atout non-négligeable. Sur le papier donc, leur association s’annonce brillante ! Cette paire de centres pourrait même devenir l’une des meilleures du championnat lorsque Danty et Seuteni auront appris à jouer ensemble. Néanmoins, d’autres associations de ce championnat seront très intéressantes à suivre cette saison : l’on pense à Ahki-Barassi à Toulouse, ou encore à Vili-Moefana à l’UBB. Enfin, la paire Paia’aua-Waisea promet des étincelles, là où Godwin et Tuisova pourraient faire des ravages dans les défenses adverses.

