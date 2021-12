Top 14. Bordeaux-Bègles. Ulupano Seuteni, enfin la bonne année ?

À 27 ans, le centre Ulupano Seuteni semble enfin s'être imposé comme un titulaire en force dans l'effectif bordelais. En témoigne son superbe début de saison.

Souvent considéré comme un joueur de rotation d'effectif, le Samoan Ulupano Seuteni est désormais l'une des pièces maîtresses du système bordelais. Placé au centre par Christophe Urios, celui qui peut également évoluer à l'ouverture et à l'arrière effectue un début de saison exceptionnel, à l'image de son club. À la fois tranchant et puissant, le natif d'Adélaïde a déjà inscrit 6 essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur du championnat (avec Favre et Couilloud).

VIDEO. UBB. L’incroyable vista de Lesgourgues et Seuteni qui foudroie l’ASM Clermont !Passé par Toulon et Oyonnax, Seuteni n'a jusqu'alors jamais vraiment réussi à s'imposer dans ses clubs respectifs. Jugé pas assez fiable, le Samoan n'arrivait pas à enchaîner les bonnes performances, que ce soit au centre ou en numéro 10. Il accomplit néanmoins une saison pleine avec Oyonnax en 2017, en se fixant au poste de premier centre. Malheureusement, le club descend en Pro D2, ce qui pousse Seuteni à partir. Il arrive donc à Bordeaux en 2018, et s'acclimate vite au système de jeu de l'UBB. Mais voilà, l'international samoan stagne un peu, et ses performances ne sont plus autant appréciées qu'auparavant. Il est vite relégué sur le banc, et devient la doublure de Matthieu Jalibert à l'ouverture lors des saisons qui suivent. Titulaire au centre lors de la demi-finale du Top 14 en 2021, Seuteni est exclu pour un plaquage dangereux sur Romain Ntamack, qui coûta certainement la victoire à l'UBB.

Suspendu trois semaines, Seuteni a néanmoins réussi à se relever de ce coup dur, et démarrer la saison tambour battant ! Profitant notamment de la blessure de Pablo Uberti, l'ancien joueur des Reds s'installe définitivement au centre de l'attaque bordelaise, en compagnie du Français Moefana. Une paire de centres qui marche très bien, et qui se comprend parfaitement avec le maître à jouer de cette équipe, Matthieu Jalibert. Ulupano a d'ailleurs montré une fois de plus toute l'étendue de son talent face au Racing, avec un doublé et de nombreuses prises de balle décisives. Sa vitesse et sa vision de jeu lui permettent notamment de battre de nombreux défenseurs (5 face au Racing ce dimanche), tout en étant une valeur sûre en défense. À voir désormais s'il arrive à garder ce rythme tout au long de la saison, pour permettre peut-être, à l'UBB de remporter le championnat.

POINT TRANSFERT. Toulon sur Seuteni, Tekori veut prolonger !