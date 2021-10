VIDEO. UBB. L’incroyable vista de Lesgourgues et Seuteni qui foudroie l’ASM Clermont !

Ce samedi 30 octobre, l’UBB n’a fait qu’une bouchée de Clermont. Ils ont notamment lancé la partie avec un superbe essai de Yann Lesgourgues.

Sans Jalibert et Lucu, l’UBB rayonne ! Ce samedi 30 octobre, les Bordelais ont crucifiés des Auvergnats qui n’auront pas aplatit en terre promise de la soirée. Une rencontre qui a commencé sur les chapeaux de roues avec la relance de Seuteni à proximité de ses 22 mètres. Ce dernier perce la défense clermontoise, mais se fait rattraper par Arthur Iturria. Sans trop que l’on sache comment, Yann Lesgourgues, venu au soutien, parvient à se lever le ballon avec le pied pour filer à l’essai au nez et à la barbe de Kotaro Matsushima. Une action de grande classe qui précède une partie dominée dans son ensemble par les joueurs de Christophe Urios. TOP 14. RUGBY. Le demi de mêlée le plus décisif du championnat ? Ce n’est pas Dupont !

Une belle performance sur laquelle s’est exprimé Mahamadou Diaby, capitaine des Bordelais, en conférence de presse. Selon des propos relayés par Le Figaro, il dit : “On a fait ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire contrer la puissance physique de Clermont et la cerise sur le gâteau, c'est ce bonus que l'on n’avait pas prévu. Honnêtement, on est très content. En 1re mi-temps, on s'est un peu embêtés, on a fait beaucoup de fautes, on les a laissés dans le match et en deuxième mi-temps, on est passé devant. On les a mis en difficulté. La rentrée de François (Trinh-Duc) nous a fait beaucoup de bien. Il a géré les choses et amené un peu de sérénité. Les ballons portés ont été performants et surtout on a été dur sur l'homme.” A l'issue du match, François Trinh-Duc s’est, lui aussi, exprimé : “On a fait un bon match. On est content. On a prouvé la force de notre groupe et notre caractère face à une belle équipe de Clermont qui était venue faire un résultat. On a su être patients en 1ʳᵉ période pour trouver les solutions en 2ᵉ.” VIDEO. Top 14. Matthieu Jalibert fait taire le Hameau avec une superbe interception