VIDEO. Top 14. Matthieu Jalibert fait taire le Hameau avec une superbe interception

L'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert a réalisé une superbe première période sous les couleurs de l'UBB face à Pau avec un doublé.

TRANSFERT. Top 14. Matthieu Jalibert (UBB) met les choses au clair sur son avenirA deux jours de l'annonce de la liste par Fabien Galthié pour la tournée de novembre, Matthieu Jalibert a marqué des points en vue des matchs face aux Pumas et aux All Blacks. Nul doute que le Bordelais fera partie des 42 éléments retenus par le sélectionneur des Bleus. La question est de savoir s'il sera titulaire pour ces matchs au sommet. Opposé à Antoine Hastoy ce samedi lors de la 7e journée de Top 14, Jalibert a une nouvelle fois été brillant. Le numéro 10 de la formation girondine s'est fendu d'un doublé face à la Section Paloise. Top 14. ''Homme du match'', ''juste énorme'', Matthieu Jalibert enflamme la toile après UBB-ParisIl a frappé dès la 7e minute après un bon travail de ses avants en faisant parler sa vista et sa vitesse pour jouer dans l'intervalle. Impliqué dans la réalisation de Seuteni au quart d'heure, il a été précieux face aux perches avant d'intercepter une passe plein axe. Ses cannes ont fait la différence pour un essai entre les poteaux. De quoi faire taire les supporters qui l'avaient sifflé lors de ses tentatives au pied. Auteur de 22 points dans ce premier acte, il avait à coeur de faire une grosse performance dans ce match que les Bordelais avaient coché sur leur calendrier.