Top 14. ''Homme du match'', ''juste énorme'', Matthieu Jalibert enflamme la toile après UBB-Paris

Le jeune ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert a enflammé les réseaux sociaux après sa prestation XXL ce week-end face au Stade Français Paris.

Ce samedi face au Stade Français, Matthieu Jalibert a rayonné avec l'UBB. Si l'ouvreur international a écopé d'un carton jaune en première mi-temps, il s'est largement rattrapé à son retour sur le terrain. Dangereux sur chaque prise d'initiative, il a notamment franchi à quatre reprises le premier rideau parisien et est à l'origine de trois des quatre essais bordelais dont l'un sur une chistera parfaite. Sans oublier non plus, sa précision face aux perches. Bref, une masterclass pour le joueur bordelais qui s'affirme encore un peu plus comme l'un des demis d'ouverture les plus doués offensivement de la planète. Une performance qui n'est d'ailleurs pas passée inaperçu. Sur Twitter, les internautes se sont montrés dithyrambiques à l'égard du jeune ouvreur.

Jalibert est quand même énorme 👌🏻👏🏻 — Parce Que Toulon !!! (@parcequetoulon) September 11, 2021

Le jeu au pied de Matthieu Jalibert est tellement bon, sauf surprise nous devrions le voir titulaire avec les Girondins demain — ≋ Tibarrel ≋ (@tibarrel) September 11, 2021

MATTHIEU JALIBERT IL EST TROP FORT — kaume (@KaumeKom) September 11, 2021

Jalibert aurait rattrapé Ramos. Caravane. — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) September 12, 2021

Jalibert a fait mieux hier — Ovale Masqué (@OvaleMasque) September 12, 2021

La chistera de Jalibert sur le troisième essai de l’UBB c’est quand même une dinguerie — Vladimirovic (@mclovitch) September 12, 2021

Il faudra un jour remettre l’église au centre du village avec ce monstre de Matthieu Jalibert — CR7IsInMyClub (@KreaMz_v2) September 11, 2021

Quelle 2e MT @UBBrugby !!! Et Jalibert c'est vraiment trop ! #UBBSFP — Alex33 (@alex_bx33) September 11, 2021

1er mi temps poussif et superbe 2 ème mi temps avec un Jalibert des grands soirs. Allez UBB — 33 fcgb33 pour la vie (@33_pour) September 11, 2021

Que dire de ce match ? Pas grand chose.

Il y a encore beaucoup de travail pour espérer rivaliser avec les adversaires. Un Mathieu Jalibert exceptionnel !

Allez le Stade Français Paris ! Il faut retourner au charbon. ❤️💙⚡️⚡️⚡️ — Ougen Catherine (@CatherineOugen) September 11, 2021

Jalibert est trop fort bordel la saison va être longue #UBBSFP — fefeeeeee (@RomainFrc) September 11, 2021

Que c'est plaisant quand ça déroule ! Une deuxième mi-temps avec bien moins de fautes, les franciliens ne pouvaient plus suivre. Excellent. Grand Jalibert.



Ça sentait bon les merguèces. @UBBrugby #UBBSFP — M (@mondonsa) September 11, 2021

Jalibert prend déjà une dimension supérieure alors que la saison n’est pas lancée. Quand la machine de l’UBB va se lancer ça peut faire mal ! Hâte de voir Dupont et Jalibert en charnière en EDF — Louis (@LuigiBellecci) September 11, 2021

Si après mûre réflexion je dis que Jalibert est l’homme du match, j’ai bon ? #UBBSFP — Dantarco (@Dantarco) September 11, 2021

Jalibert, Ntamack, Hastoy.. Il n'y a que l'embarras du choix 😳😳 #UBBSFP — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) September 11, 2021

De quoi de nouveau relancer le débat de l'ouvreur en équipe de France, entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Deux profils pourtant bien différents qui seront utiles aux Bleus suivant l'adversaire. À moins que les deux joyaux ne finissent par être associés ?