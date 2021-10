TRANSFERT. Top 14. Matthieu Jalibert (UBB) met les choses au clair sur son avenir

L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir pour mettre fin aux rumeurs qui évoque un intérêt du Racing 92.

Top 14. Départ de l'UBB, Ntamack, numéro 15 : les confidences de JalibertLes Tricolores ont la cote en ce moment sur le marché des transferts. Le moindre joueur du XV de France en fin de contrat à l'issue de la saison ou bien dans deux ans provoque une vague de réactions et de rumeurs. L'une d'elles faisait était d'un intérêt du Racing 92 pour l'ouvreur bordelais Matthieu Jalibert. Amené à jouer la Coupe du monde 2023 avec les Bleus, le demi d'ouverture est "seulement" engagé avec son club jusqu'en 2023. Et comme le rachat de contrat ne fait plus peur aux clubs, la direction girondine avait à coeur de sécuriser son maître à jouer pour éviter de se le faire voler par le plus offrant. Ce vendredi en conférence de presse, Jalibert a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Une manière de rassurer son employeur, les supporters mais aussi pour lui de poursuivre la saison plus sereinement. Non seulement il n'a eu aucun contact avec le Racing, mais il ira bien au bout de son contrat avec l'UBB jusqu'en 2023. Prolongera-t-il en Gironde avant cette date fatidique ? C'est une possibilité. Comme celle qui pourrait le voir partir ailleurs après le Mondial.