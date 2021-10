TOP 14. RUGBY. Le demi de mêlée le plus décisif du championnat ? Ce n’est pas Dupont !

La France regorge de demi de mêlée de grande qualité, parmi tous ces talents qui a atterri en terre promise le plus souvent ?

Chaque semaine le talent offensif de notre réservoir au poste de demi de mêlée est loué par tous les admirateurs de Top 14. Pas une semaine ne semble passer sans voir une action sensationnelle d’Antoine Dupont par exemple. Mais pour autant, le jeune demi de mêlée toulousain n’est pas le serial scorer du poste en Top 14 ! Devant lui se dresse un petit groupe d'irréductibles que le natif de Lannemezan aura bien du mal à rattraper d’ici à la fin de l’exercice 2021/2022. La France n’a peut-être jamais eu un réservoir aussi fort à ce poste. Quelques mois après la Coupe du Monde 2015 et l’éclosion de la génération actuelle, le Midol titrait “Demis de mêlée : le réservoir est plein”. Petit tour d’horizon des numéros 9 en activité qui ont marqué le plus d’essais en Top 14 selon les statistiques du site It’s Rugby.

Spoiler : ils ont tous joué en Bleu ou sont au moins sélectionnables.

Récemment blessé lors de l’opposition entre les Auvergnats et le MHR, le demi de mêlée international a inscrit 23 essais en Top 14. Que ça soit avec l’ASM ou le Stade Toulousain, son club formateur, il a appris à aller à dame sans se faire prier. Sa saison record ? L’exercice 2015/2016 où il inscrit 6 essais, terminant 4ème meilleur marqueur des rouges et noirs pour la première année d’Ugo Mola comme entraîneur. Il termine également meilleur réalisateur de son équipe en Top 14 avec 178 points.

Amateur de doublés, il en a inscrit 4 en carrière. Soit essais dans ces conditions, un tiers de ses réalisations totales. S’il est dernier de ce top 5, il l’est également sur d’autres statistiques. Le demi de mêlée de 29 ans inscrit en moyenne un essai tous les 7 matchs et toutes les 416 minutes.

4. Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Le ministre de l’Intérieur en dehors du podium ! Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas pour autant que le natif de Lannemezan n’est pas performant sur le terrain. Si vous en doutez, il vous suffit de zapper chaque semaine sur la chaîne cryptée pour en attester. Avec 23 essais en championnat de France, . Connu pour sa vista, ses soutiens et ses prises d’intervalles, Antoine Dupont risque d’affoler les compteurs d’ici à la fin de sa carrière s’il continue sur ce rythme.

À bientôt 25 ans, le titulaire des Bleus n’est pas le plus jeune de ce classement. Il n’est pas non plus le meilleur en ce qui concerne les ratios d’essais inscrits par match et par minutes. Avec un essai inscrit toutes les 200 minutes et tous les 4 matchs, Antoine Dupont semble loin derrière le crack offensif chez les 9 du Top 14, tout du moins selon les stats. Celui qui a été désigné récemment “meilleur joueur français de l’histoire” par un journaliste étranger, serait-il réellement le meilleur demi de mêlée français ? Serait-il une fraude ? Le Stade Toulousain serait-il au cœur d’un gigantesque complot ? Ne vous affolez pas -on voit déjà la Mafia Cassoulet dans les starting blocks-, son principal concurrent arrive.

Il est là ! Il est beau, il est jeune, il est efficace ! On ne parle pas du nouvel Iphone, non, mais bien de Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée du LOU l’a encore montré le week-end dernier face au Stade Toulousain, il n’a pas froid aux yeux. Solidement ancré derrière un pack rhodanien surpuissant, il ajoute sa vista et sa vision du jeu. Aussi habile avec les valises qu’avec son petit côté, il a inscrit 30 essais dans notre championnat à seulement 24 ans. Soit 7 essais de plus que son confrère toulousain. Barnabé Couilloud, demi de mêlée de Biarritz, déclarait après un triplé de son frère : “Il a été fidèle à lui-même : impérial derrière son gros pack. Il les emmène vers la victoire.”

Mais on voit déjà venir les pro-toulousains et fan de Dupont, prêt à tout pour défendre LEUR gendre idéal préféré. Mais désolé à vous chers habitués d’Ernest Wallon, nouez bien vos chandails autour de votre taille et boutonnez vos polos Airbus jusqu’au cou, vous risquez d’être sous le choc. L’argument : “Oui, mais Dupont est tout le temps avec le XV de France ! Impossible pour lui d’enchaîner les essais.”, ne concordent pas avec les chiffres. Baptiste Couilloud pulvérise les statistiques de ce dernier en étant plus jeune et en ayant moins d’expérience. Du haut de ses 80 matchs, le 9 du LOU affiche des moyennes d’un essai toutes les 140 minutes et d’une arrivée en terre promise tous les 2,5 matchs. S’il ne risque pas d’inquiéter le rôle de titulaire en Bleu de son concurrent, il semble au moins être un sérieux prétendant pour une place sur le banc.

#TOP14 | L'image de la J4

► 🔝 Large victoire du @LeLouRugby face au @MHR_officiel (55-13). Regardez ce superbe essai avec B.Couilloud à la baguette. Magnifique ! 🔥🙌 pic.twitter.com/p4O8GKUUGu — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 15, 2018

2. Kockott (Castres Olympique)

Ce week-end, le roi est mort ! Vive le Roi ! Avec 34 essais en Top 14, il était le demi de mêlée encore actif ayant aplati le plus souvent dans le #MeilleurChampionnatDuMonde avant la 8eme journée de Top 14 2021/2022. Malgré cette rétrogradation, celui que l’on adore détester a inscrit des réalisations d’anthologie. Le plus marquant étant sûrement son essai en finale de Top 14 face au RCT qui lance les Tarnais dans le match juste avant la mi-temps. Une finale 2013 où le Sud-Africain d’origine inscrit 13 des 19 points de son équipe. Cette partition de maître signe une saison pleinement aboutie d’un sportif au meilleur de sa forme à ce moment-là. Avec 8 essais en 28 matchs, il remporte le titre de meilleur joueur du Top 14 de la saison 2012-2013.

Mieux, entre les exercices 2012-2013 et 2015-2016, le joueur a inscrit la bagatelle de 20 essais en championnat. Ce qui constitue autant d'arrivées à dame que Morgan Parra sur toute sa carrière en Top 14. Cependant, cette période faste ne fait pas de l’homme un serial scorer pour autant. Ses statistiques offensives sont en moyenne d’une réalisation tous les 7 matchs et toutes les 402 minutes. Mais l’ancien international n’a pas trop à s’inquiéter, il devrait pouvoir prendre sa retraite en finissant a minima sur le podium de ce classement et il ne tient qu’à lui (et ses performances) de le finir en tête. Castrais et Castraises, vous savez qui encourager jusqu'à la fin de la saison.

Le Basque peut sembler être une surprise à la tête de ce top, mais il montre surtout que la régularité est la clé ! En 2019, il semblait tout avoir pour reprendre la suite de Baptiste Serin, parti à Toulon. C’était sans compter sur l’arrivée de Maxime Lucu en Gironde ! Les deux hommes ont connu une carrière similaire. Parti de Biarritz après de nombreuses saisons au Pays Basque, ils arrivent à l’UBB. À la différence que Maxime Lucu s’est tout de suite imposé dans l’effectif de Christophe Urios, reléguant Lesgourgues au rang de second couteau. Avec 35 essais inscrits en Top 14, le joueur de 30 ans est sur le trône de ce classement et ceci depuis son doublé face à l’USAP ce samedi 23 octobre.

Second de ce classement, Yann Lesgourgues enchaîne les essais. Durant 7 saisons d’affilée (entre 2013/2014 et 2019/2020), il ira aplatir au minimum à 3 reprises en championnat. Une performance inégalée et dont le joueur, seul non-international du classement, peut se vanter. En 2018 pour Sud-Ouest, le joueur disait “J’ai aussi eu cette étiquette de « petit jeune » pendant des années, alors que je ne le suis plus tant que ça. Je dois montrer que j’ai du caractère. Lesgourgues n’est pas uniquement jeune et fougueux, il a aussi de l’expérience.” Avec en moyenne un essai toutes les 288 minutes, il a su faire valoir ses qualités et être décisif à de nombreuses reprises dans sa carrière.