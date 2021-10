Un journaliste anglais met en garde Antoine Dupont contre un mal plus insidieux qu'une blessure

Antoine Dupont est la nouvelle star du rugby français. Il sera le visage de la Coupe du monde 2023. Une mise en avant qui pourrait lui être préjudiciable.

Pour le très sérieux site anglais Rugby Pass, le journaliste Gavin Mortimer s'est penché sur le cas Dupont. A moins de deux ans du coup d'envoi de la Coupe du monde en France et à quelques semaines du choc face aux Blacks, le demi de mêlée est de partout. Élu meilleur joueur du Top 14 lors de la Nuit du Rugby, "il a démontré son brio en propulsant presque à lui seul Toulouse vers des victoires contre Clermont et Biarritz." Sa seule présence sur le pré inspire autant ses coéquipiers qu'elle ne fait peur à ses adversaires. Est-ce la marque des grands de ce sport ? Certains considèrent qu'il est le meilleur joueur du monde à l'heure actuel. D'autres peuvent encore en douter. Rugby Pass de rappeler qu'il n'a que 57 % de victoires avec les Bleus quand Aaron Smith approche des 90%. "Mais imaginez les dégâts que Dupont pourrait faire s'il jouait derrière un pack dominant au lieu de la mêlée française médiocre." Malgré cette belle pique envoyée aux avants tricolores, Mortimer n'hésite pas à classer le Toulousain comme le plus grand joueur de l'histoire du rugby français. ANALYSE. Comment Antoine Dupont a poussé la défense du BO à faire ce qu'il voulait ?Voilà une déclaration qui devrait faire bondir bien plus d'un supporter français. Le journaliste anglais de s'expliquer : "Combien de Français auraient intégré le XV de départ des Lions britanniques et irlandais depuis 2001 ? Imanol Harinordoquy, Nicolas Mas et Yannick Jauzion bien sûr. Fabien Pelous, Vincent Clerc et Thierry Dusautoir peut-être. Mais si Dupont était né dans le Peak District (région du centre-nord de l'Angleterre, ndlr.) et non dans les Pyrénées, il aurait été le premier nom couché par Warren Gatland cet été. Je ne vois aucun joueur de l'ère amateur qui pourrait rivaliser avec le talent de Dupont." Et les Blanco, Rives, Rodriguez, Sella, Ntamack et Paparemborde ? Mortimer estime ils n'avaient pas la constance de Dupont ni son engagement. Peut-on vraiment comparer tant le rugby de l'époque était différent ? Admiratifs et objectifs, les demis de mêlée du Top 14 dressent le portrait d'Antoine DupontUne chose est sûre, le Toulousain est actuellement la plus grande star du rugby tricolore. Sur ce point, il n'y a aucune contestation possible. On l'a récemment vu sur le plateau de Quotidien. Et il était cette semaine l'invité de Mouloud Achour pour Clique TV. Il semble plutôt à l'aise dans cet exercice de la télévision et des médias. Dupont est clairement le visage du rugby tricolore. Mais il ne faudrait pas que cette starification ne vienne gâcher son talent sur le pré. C'est en ce point que Gavin Mortimer met en garde celui qui est né à Castelnau-Magnoac. On a souvent l'habitude de dire que la star au rugby, c'est l'équipe. Pourtant, avant lui, des joueurs comme Sébastien Chabal et Frédéric Michalak ont été mis sur le devant de la scène.

"Michalak avait plus de talent donné par Dieu que Wilkinson. À son apogée, au début des années 2000, Michalak était sensationnel. Il avait tout." Son match contre l'Irlande quart de finale de la Coupe du monde 2003 a marqué les esprits. Mais il n'a pas pu empêcher les Bleus d'être battus par l'Angleterre de Wilkinson en demie. Ce qui l'a desservi avant cette compétition au même titre que ce sont les opportunités commerciales et médiatiques. "Sa beauté a joué contre lui. Il est devenu la pin-up du rugby français et il a joué avec la hype. Les Français, voyez-vous, aiment un « visage » avec lequel vendre du sport. Lors de la Coupe du monde 2003, c'était Michalak, quatre ans plus tard Sébastien Chabal et en 2011 François Trinh-Duc." Toute cette attention a selon lui été néfaste à leur forme lors des Mondiaux et des compétitions précédentes. En 2023, ce sera au tour d'Antoine Dupont d'être le visage de France 2023, "à la différence que son talent mérite le battage médiatique", note Mortimer. Si la France veut gagner la Coupe du monde à domicile, Dupont devra être parfaitement managé protégé par son club et la Fédération. La question est de savoir si les leçons du passé ont bien été retenues.