Admiratifs et objectifs, les demis de mêlée du Top 14 dressent le portrait d'Antoine Dupont

Qui de mieux placés que les autres demis de mêlée du Top 14 pour parler du numéro 9 du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont.

ANALYSE. Comment Antoine Dupont a poussé la défense du BO à faire ce qu'il voulait ?Le nom d'Antoine Dupont est sur toutes les bouches en ce moment. De quoi provoquer l'overdose même chez certains supporters du Stade Toulousain. Mais comment ne pas parler du demi de mêlée tant il éclabousse la planète ovale de son talent. Jonah Lomu aurait-il eu droit au même traitement s'il avait joué de nos jours ? La couverture médiatique était impressionnantes à l'époque. Elle aurait bien supérieure à l'heure des réseaux sociaux. En ce moment, celui qui est partout, c'est Dupont. Et s'il y a bien des hommes qui le regardent attentivement, ce sont ses adversaires en Top 14 et plus particulièrement les autres demis de mêlée. Qu'ils essaient peut-être de le copier ou tout simplement de l'étudier pour mieux le contenir sur le pré, aucun n'est indifférent à son talent.



Cette semaine, le Midi Olympique a interrogé plusieurs numéros 9 bien connus du championnat. De Machenaud à Bézy en passant Kockott, Kerr-Barlow et même son coéquipier à Toulouse Balès, ils ne lui trouvent aucun défaut. "Physiquement, à Toulouse, on a connu Byron Kelleher qui était comme lui un monstre de puissance. Mais il n’était ni aussi rapide, ni aussi endurant qu’Antoine, et n’avait techniquement pas le même jeu au pied non plus", confie Sébastien Bézy, désormais à Clermont. Cette physiqualité, c'est ce qui le place selon lui au-dessus d'Aaron Smith à l'heure actuelle. Et ce, car il possède aussi une "technique individuelle très fine, et un sens du jeu au-dessus de la moyenne." On a eu de cesse d'évoquer sa capacité à lire les actions et à être tout le temps là au bon moment. Pour le jeune Barnabé Couilloud du BO, "c’est une référence au poste" malgré du déchet sur certains matchs. Top 14. À Biarritz, Barnabé Couilloud est sorti de l'ombre de son frèreMais ne cherchez surtout pas l'imiter comme l'explique le Palois Clovis Le Bail : "Lui est vraiment excellent dans son profil donc je pense qu’il ne faut pas chercher à faire du Dupont. Je ne pense pas que d’autres puissent faire du Dupont. C’est son jeu." Et il n'a eu de cesse de le perfectionner pour être presque infaillible : défense, jeu au pied à droite comme à gauche, passe, etc, "c’est cet ensemble qui fait Toto et qui en fait l’un des meilleurs, ou le meilleur, à son poste aujourd’hui", explique son coéquipier à Toulouse Alexi Balès. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi "simple, un peu introverti et réservé" quand il n'est pas sur le pré. Demandez aux demis de mêlée et ils vous répondront tous la même chose comme le Briviste Paul Ababie : "L’affronter est un plaisir, c’est génial de se confronter aux meilleurs, pas de pression négative ni de nœud au ventre..." Avoir un joueur de son calibre en Top 14 est une chance qu'il ne faut pas bouder. "Dans notre milieu, il y a beaucoup de compétition mais il faut aussi savoir apprécier de regarder un autre joueur de son poste. Antoine, c’est un talent immense et une chance exceptionnelle pour le rugby français", conclut Tawera Kerr-Barlow. Le dieu Dupont, Ahki, le rouge de Tekori, ce BO/Toulouse a enflammé les réseaux sociaux