ANALYSE. Comment Antoine Dupont a poussé la défense du BO à faire ce qu'il voulait ?

Remplaçant face au BO, Antoine Dupont a éclaboussé la rencontre de son talent lors de sa rentrée. Il sera l’élément déclencheur de la victoire toulousaine.

Le Stade Toulousain se déplaçait sur la pelouse du BO le week-end dernier. Alors qu’à la 50ᵉ les deux équipes se neutralisaient, une entrée en jeu va faire basculer le sort de la rencontre. Antoine Dupont remplaçant au début du match entre en jeu. La suite, c’est un récital du demi de mêlée toulousain. La rencontre était jusque-là un peu brouillonne, mais l’international français a réussi à remettre de l’ordre et à apporter un peu de spectacle à cette fin de rencontre. Sur son premier ballon touché, il place sur orbite Tim-Nanai Williams qui s’en va inscrire le premier essai toulousain au bout de la 57ᵉ minute. À peine le temps de se remettre du premier essai, que 3 minutes plus tard, il transperce la défense biarrote et s’en va en solitaire aplatir le ballon dans l’en-but du BO. À cet instant-là, il vient de sceller le sort du match. Toulouse s’impose 11-17 à l’extérieur. Cette victoire devient la 19ᵉ consécutive en TOP 14 avec Toulouse pour Antoine Dupont. Il n’a plus perdu en TOP 14 depuis le 05 septembre 2020. Sa dernière défaite remonte à la première journée de championnat de l’exercice 2020-2021.

Dupont, Toulouse, Jaminet, le Palmarès complet de la Nuit du RugbyLe demi de mêlée ne cesse de faire parler de lui. La semaine dernière, il était déjà reparti de la Nuit du Rugby avec deux récompenses. Celle du meilleur joueur de top 14 2020-2021, et celui du meilleur international français. Il n’a laissé alors que très peu de temps avant de refaire du bruit, 5 jours exactement. Son entrée en jeu époustouflante a fait beaucoup parler après la rencontre. Le champion de France quant à lui sait garder la tête sur les épaules et reste modeste : « Mon apport sur les deux essais ? Les connaisseurs verront que c’est grâce aux avants », déclarait-il en conférence de presse d’après-match. En tout cas sur les antennes de Canal+, on ne l’entend pas de cette oreille. Dès la fin du match les deux commentateurs, Phillipe Groussard ainsi que Franck Azéma, se sont accordés pour dire qu’Antoine Dupont était à l’heure actuelle « le meilleur joueur du monde ». Et sur le plateau du Canal Rugby Club tout le monde était sur la même longueur d’onde. Chabal a d’abord fait une pluie d’éloge à l’égard du Toulousain : « Des joueurs comme ça il n’y en a que très peu mêmes dans les autres générations. Il survole son sport. Le match était assez brouillon, assez désorganisé des deux côtés. Et quand il est rentré, quelque chose s’est passé. Le jeu s’est posé, et même du côté de Biarritz. » Pour M.A Yahé, l’ancienne demi de mêlée, la question ne se pose pas : « Oui, pour moi, c’est le meilleur joueur de rugby du monde », a-t-elle d’abord dit sur le plateau. Avant d’enchérir et d’argumenter sa prise de position : « Il a une très bonne lecture du jeu, il pèse tellement… Il amène même les défenses à faire ce que lui a envie de faire. C’est ça qui est extrêmement fort chez lui. Il pèse sur tout le monde : son équipe et l’adversaire. » Les chiffres parlent pour le toulousain. On peut dire qu’il y a une certaine « Dupont dépendance » dans l’équipe. Pour rappel la dernière défaite du Stade Toulousain avec Dupont sur la feuille de match, c’était il y a 23 matchs. Lors de la demi-finale de Champions Cup décalée face à Exeter le 26 septembre 2020. Alors oui, le demi mêlé a une réelle influence sur ses coéquipiers, mais aussi sur ses adversaires… Antoine Dupont, aussi bon au pied qu'à la main ? ANALYSE de son jeu au pied