Antoine Dupont, aussi bon au pied qu'à la main ? ANALYSE de son jeu au pied

Si Antoine Dupont est souvent loué pour ses qualités balle en main, ce dernier s’est forgé une nouvelle arme sur laquelle il peut désormais compter : son pied.

VIDEO. XV de France. Un coach anglais analyse l'une des armes d'Antoine Dupont : sa qualité de passeCe n’est plus un secret pour personne, Antoine Dupont est sûrement l’un des meilleurs demis de mêlée du monde à l’heure actuelle (si ce n’est le meilleur, soyons chauvins). Ses qualités physiques, jumelées à une vitesse de pointe folle et des appuis destructeurs, font de lui l’une des principales attractions de notre championnat. Le Toulousain est capable de faire la différence, peu importe l’endroit où il se trouve sur le terrain. Mais l’international français n’est pas qu’un attaquant hors pair : il est aussi doté d’un jeu au pied impressionnant, indispensable au Stade Toulousain ainsi qu’au XV de France. Autrefois considéré comme l’un de ses points faibles, le natif de Lannemezan utilise aujourd’hui le jeu au pied comme une arme, notamment pour maintenir ses adversaires dans leur camp. La défense chirurgicale d'Antoine Dupont analysée [VIDÉO]Nous avons donc décidé de décortiquer son jeu au pied, en s’appuyant sur les deux premières rencontres de cette saison. C’est-à-dire les matchs contre La Rochelle et le RCT. À noter que lors de ces deux apparitions, Dupont a effectué 20 coups de pied, ce qui nous offre un panel certes peu conséquent, mais qui représente tout de même la tendance actuelle. Quelles zones visent-ils ? Où s’en sert-il le plus ? Quel pied utilise-t-il le plus ? Toutes ces réponses se trouvent dans cet article.

Avant de s’attarder sur la précision du jeu au pied de l’international français, il est important de souligner la puissance de ce dernier. En effet, lorsque l’on est numéro 9, il faut savoir prendre le pied à son compte, afin de : soulager son équipe en dégageant loin son camp ; mettre la pression à son adversaire en déclenchant une chandelle. Des situations parfois compliquées pour ces derniers, d’autant plus lorsque son pack recule. Mais même sous pression, Antoine Dupont arrive à mettre beaucoup de longueur à ses coups de pied. Un atout de taille, sur lequel s’appuie énormément le champion de France : sur les deux premiers matchs de Top 14, Dupont a fait gagner plus de 500 mètres (cumulés) à son équipe grâce à son jeu au pied. Prenons l’exemple d’un jeu au pied effectué par le numéro 9 durant le match face à La Rochelle : « Toto », récupère un ballon après une touche toulousaine dans ses 22 mètres. Sous la pression rochelaise, ce dernier dégage son camp d’un long jeu au pied, qui atterrit quelques mètres devant la ligne des 22 adverses, faisant gagner près de 60 mètres à ses coéquipiers.