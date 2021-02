La défense chirurgicale d'Antoine Dupont analysée [VIDÉO]

Le petit prodige a fait un match plein en attaque mais surtout en défense. Analyse en vidéo de ce petit bijou.

Ce samedi, le XV de France de Fabien Galthié a remporté son premier match du Tournoi des 6 Nations 2021 face à l'Italie sur le score de 50 à 10. 7 essais pour nos Bleus et des intentions de jeu toujours juste, en alternant pied et balle à l'aile. Mais un joueur a marqué une fois de plus les esprits et il s'agit bien évidemment d'Antoine Dupont.

Le demi de mêlée de 24 ans rentre déjà dans la catégorie des poids lourds comme certains aiment le dire sur les réseaux sociaux. Sa course de soutien et son offload à l'aveugle pour l'essai d'Arthur Vincent est encore un signe de sa capacité de déplacement. Mais tout cela concerne son côté offensif, mais n'oublions pas que Dupont est également un grand défenseur sur l'homme, et sur ses placements.

Cette vidéo de Contact Coach zoom sur le match en défense du jeune prodige et des petits passages ne vous ont pas marqué. Pourtant, ils ont été décisifs et ont annihilé les ambitions italiennes. Contact coach montre notamment comment Dupont a coupé les actions italiennes en se replaçant rapidement sur les largeurs, après des séquences adverses dans l'avancée. Notamment cette action à la 28e, après un coup de pied par-dessus pour Ioane. Les Italiens se retrouvent rapidement en surnombre offensif avec 4 joueurs contre deux Français. Dupont monte fort sur le 2e porteur de balle et coupe l'attaque qui aurait pu mener à un essai.

Sur la même action, on le voit organiser la défense autour des rucks, souvent légère. Normal me direz-vous. Mais il recommence à couper pour obliger les Italiens à revenir dans le trafic. De là, les Bleus se remettent en ligne et appliquent leur défense si chère à Shaun Edwards. Après le ministre de l'Intérieur, voici le ministre de la Défense.