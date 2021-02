VIDEO. XV de France. Un coach anglais analyse l'une des armes d'Antoine Dupont : sa qualité de passe

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont est un joueur talentueux. Il excelle en défense comme en attaque et possède une très bonne passe.

La défense chirurgicale d'Antoine Dupont analysée [VIDÉO]

Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur Antoine Dupont ces derniers mois et particulièrement après le premier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. A Rome, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été dans tous les bons coups en bonifiant les ballons pour ses coéquipiers, en étant au soutien ou bien en défendant. Il faut dire que l'ancien joueur de Castres possède énormément de cordes à son arc. Mais il est un aspect de son jeu et de son bagage technique dont on ne parle que rarement : sa passe. Spécialisé dans le coaching en Angleterre, Geraint Davies a, comme beaucoup d'observateurs, été impressionné par les performances de Dupont. Dans sa plus récente vidéo d'analyse, il s'est focalisé sur son match face à l'Italie en mettant en avant son jeu sans ballon, sa vision du jeu mais aussi sa passe. "Pour être un excellent demi de mêlée, il faut une très bonne passe". Et celle du Toulousain est particulièrement bonne.



Geraint Davies nous explique (à partir de 4'09) en premier lieu que Dupont transfère son poids sur son pied avant, placé à 45 degrés mais pas en direction de sa cible, avant de faire sa passe. Joueur très puissant physiquement, il se sert de son haut du corps pour donner de la puissance en gardant sa poitrine au-dessus du ballon. Mais ce qui lui permet de faire vivre rapidement le cuir, outre le fait d'avoir le coude en position haute, c'est son mouvement de poignée. Ainsi, le numéro 9 du XV de France rate très rarement ses passes. Geraint Davies note cependant qu'il a parfois tendance à se redresser un peu trop vite, ce qui peut avoir une incidence sur la trajectoire du ballon. Mais selon lui, sa passe reste de très bonne qualité.

Crédit vidéo : Geraint Davies Rugby Coaching & Analysis