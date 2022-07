TOP 14. Tanga, Alldritt, Thomas... Quelle équipe pour La Rochelle en 2022/2023 ?

La Rochelle a effectué un recrutement frappe à l'oeil pour la saison à venir. Mais qui arrive dans la peau d'un titulaire ou pas ? Tentons d'y voir plus clair.

Voici le moment de se pérenniser, et plus si affinités. Voilà comment l'on pourrait résumer succinctement l'état d'esprit du club à la caravelle à l'aube d'entamer cette nouvelle saison 2022/2023. Car après 3 finales en 2 ans, dont un titre de champion d'Europe cette année, après la "hype", l'heure va être à la confirmation. Après avoir atteint le toit du Continent, les coéquipiers de Grégory Alldritt voudront - au moins - parvenir à atteindre celui de l'Hexagone, et si possible conserver leur titre. En clair, devenir un grand d'Europe et du championnat. Et leur recrutement semble aller dans ce sens.

TOP 14. Antoine Hastoy, la cerise sur le gâteau du recrutement XXL de La Rochelle

Car si les hommes de Ronan O'Gara ne verront arriver à Deflandre que 8 joueurs, pour 15 départs, ceux-ci ne sont pas n'importe lesquels. Dans le lot, pêle-mêle, vous trouverez 5 internationaux, l'ancien capitaine de la Section Paloise et 2 piliers parmi les plus grands espoirs du pays à leur poste. Ainsi, avec le départ de Dany Priso vers Toulon, Thierry Paiva devrait naturellement récupérer une place de titulaire à gauche de la mêlée maritime, si son adaptation se passe bien. Pour les autres arrivants Quentin Lespiaucq et George-Henri Colombe, la place sera certainement plus sur le banc tant aussi bien Pierre Bourgarit que Uini Atonio paraissent indéboulonnables à leur poste respectif.

RUGBY. TOP 14. Matthias Haddad, l’éclaircie rochelaise devant les yeux de Galthié

Un cran plus bas, la question reste entière pour savoir qui accompagnera le colossal Will Skelton. Si la tentation Ultan Dillane existe, lui qui débarque d'Irlande avec ses 19 sélections au compteur, Thomas Lavault a prouvé qu'il tenait la baraque et formait une association très complémentaire avec le géant australien. Lui qui devrait également surfer sur la vague de ses premières capes, glanées au Japon au début du mois. Quant à la 3ème ligne, celle-ci a tout pour devenir un condensé de sécurité, de talent, et de promesse pour l'avenir. Car avec les départs conjoints de Wiaan Liebenberg et de Victor Vito, une place sera forcément offerte à Yoan Tanga, excellent cet été avec les Bleus face aux Nippons. Pour sa grande facilité à jouer aussi bien dans l'axe que sur le flanc de la mêlée, c'est le capitaine Greg Alldritt qui devrait glisser en numéro 6, comme lors de la campagne 2020/2021, et l'ancien racingman évoluer en 8. À moins que le staff tricolore ne fasse une tout autre demande, et qu'elle soit entendu par ROG et ses collaborateurs...

Derrière, c'est danse avec les stars

À la charnière, le All Black Tawera Kerr-Barlow devrait certes retrouver une place de titulaire, mais le jeune Berjon, au nom de ce qu'il a montré en fin de saison passée, sera dans le groupe. À ses côtés, avec le départ du titulaire du poste Ihaia West mais aussi de sa doublure (ou triplure) Plisson, aucun doute qu'Antoine Hastoy, l'une des stars du recrutement, aura les clés du camion des Maritimes. Pierre Popelin, sur l'autel de ses qualités offensives, de son pied gauche et de sa polyvalence aura également du temps de jeu assuré. Une passe plus loin, la paire de centre sera partiellement renouvellée. Si Jonathan Danty a glané ses galons de titulaire en 12 la saison passée, à qui sera-t-il associé ? Avec les départs conjoints de Sinzelle et Buliruarua, l'option la plus probable est celle du Samoan UJ Seuteni, qui sort d'un exercice canon avec l'UBB, même si Botia, Jules Favre ou Raymond Rhule peuvent également postuler en 13.

TOP 14. Meilleur marqueur français depuis 5 ans, Teddy Thomas reste cet éternel incompris

Enfin le triangle arrière devrait également voir l'intégration d'un petit nouveau. Si Raymond Rhule, dont on parlait à l'instant, devrait continuer d'exploiter sa vitesse dans le couloir gauche, Teddy Thomas devrait lui s'accaparer le numéro 14 si les blessures le laissent un peu tranquille. L'homme aux 15 essais en Bleu arrive sur la cote atlantique avec la ferme intention de sortir de sa zone de confort et de relancer sa carrière pour retrouver la sélection en vue du Mondial. Un peu comme l'avait fait Brice Dulin en arrivant à l'été 2020, lui qui devrait à nouveau être le dernier rempart des Maritimes lors de la saison qui se profile.