TOP 14. Meilleur marqueur français depuis 5 ans, Teddy Thomas reste cet éternel incompris

Comme chaque année, la saison de Thomas est mi-figue, mi-raisin. Des blessures et malgré tout des éclats à chaque fois qu'il revient. Ses stats en témoignent.

"J'annonce : Teddy Thomas titulaire en équipe de France pour la Coupe du monde de 2023 en France." La tirade est signée Harinordoquy en janvier dernier, histoire de commencer l'année sous les meilleures hospices. Il est fou, Imanol ? Il s'explique : "Pour moi, c’est un garçon qui a besoin de changements. Il va à La Rochelle, on connait les valeurs de La Rochelle. Il va se mettre à défendre et il va retrouver un niveau assez exceptionnel. Il lui manque de la régularité. Mais prenez note !''

Nombreux sont les éternels insatisfaits concernant Teddy Thomas qui ont dû rire en lisant ces mots. Et au premier abord, difficile de leur donner tort. '"Ted", c'est un talent comme on n'en voit que tous les 10 ans et pourtant une série d'inconsistances, d'inconstances et de blessures qui n'ont jamais fait de lui un titulaire pérenne en équipe de France (28 sélections depuis 2014), ni l'unanimité en club. Et pourtant, malgré quelques trous d'air, notamment en défense, il y a une constante chez ce garçon : il est le meilleur marqueur tricolore depuis 5 saisons ! Vous avez bien lu, avec 48 essais inscrits en 66 matchs depuis 2017/2018, le Racingman est tout simplement le finisseur au meilleur ratio de France (0,73), et même le second d'Europe, derrière le numéro 8 d'Exeter Sam Simmonds (0,84). Et devance tous les autres serial marqueurs du vieux-continent, comme James Lowe (0,72), Chris Ashton et Nemani Nadolo (0,68) ou encore le Clermontois Alivereti Raka (0,61).

Alors bien évidemment, marquer des essais ne fait pas tout, mais reconnaissez que pour un ailier, c'est toujours mieux quand même ! D'ailleurs, si c'est saison fut une nouvelle fois marquée par un ou deux bad buzz et des pépins physiques, l'ancien biarrot a toujours su répondre présent lors de ses retours. Un exemple ? Une blessure début décembre et 2 essais en 2 matchs lors de la reprise de la compétition. Puis... une nouvelle blessure et près d'un mois et demi d'absence, avant un doublé pour sa première titularisation face à Paris, et à nouveau 2 essais face aux hommes de Jean-Bouin le week-end dernier. De sorte que cette saison encore, Thomas a presque autant marqué (7) que joué (10).

D'ailleurs, c'est là aussi une constante, Thomas a - en moyenne - beaucoup moins joué que les autres marqueurs évoqués ci-dessus. Pour l'exemple, Raka, qui évolue lui aussi dans l'Hexagone et a également connu les échéances internationales de manière sporadique, compte près de 20 matchs de plus sur la même période (85 contre 66). De là à faire de lui le Neymar du rugby français ? On ira pas jusqu'à là. Parce que Thomas reste 10 fois plus investi que le Brésilien malgré tout et que notre balle ovale chérie nous protège heureusement encore d'un tel "jemenfoustisme". Mais à 28 ans, toujours est-il que Thomas continue de performer à chacune de ses sorties, tandis que son image, elle, ne cesse de s'enfoncer dans celle d'un talent jamais vraiment pôli, et presque gâché. Tout le paradoxe TT...

