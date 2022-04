TOP 14. Antoine Hastoy, la cerise sur le gâteau du recrutement XXL de La Rochelle

Si La Rochelle s'est copieusement armé pour l'an prochain, son meilleur coup sera certainement Hastoy à l'ouverture. Lui qui réalise une saison dingue à Pau.

Par où commencer ? Dire que La Rochelle a d'ores et déjà effectué un recrutement XXL pour la saison prochaine ? Déjà fait. On a en effet cité le fait que pour remplacer les Priso, Tanguy, West, Liebenberg ou Retière, le club maritime avait fait fort en obtenant l'accord des Paiva, Tanga, Seuteni, Dillane, Thomas et on en passe. A-t-on cependant évoqué qu'Antoine Hastoy serait clairement la cerise sur le gateau de ce mercato ? Certainement pas, et pourtant... Pourtant, l'ouvreur béarnais est clairement le type de joueurs qui peut faire basculer le club dans une autre dimension, autant que donner un tournant à sa carrière. Car si La Rochelle est capable d'être un favori à l'Europe et au Top 14 depuis 2 ans, elle a aussi laissé transparaître - malgré la montée en puissance de West ces derniers mois - qu'elle manquait d'un ouvreur de niveau international et précis face au but. À ce poste et en tant que JIFF, Hastoy, lui, est clairement une denrée rare.

Le week-end dernier, malgré un match mi-figue, mi-raisin, l'ouvreur international a encore prouvé sa capacité à scorer et surtout à porter son équipe à bout de bras. Face à Paris, le natif de Bayonne a inscrit 18 points, dont 2 essais, marquant pour la 3ème fois cette saison l'intégralité des points des siens. Mieux, Hastoy a inscrit 45% des points de la Section en 2021/2022, et ce alors qu'il n'a débuté "que" 18 matchs sur 23. Sans compter le fait qu'il tourne - cette année - à plus de 80% de réussite face aux perches, qu'il a déjà planté 8 essais (seul Baptiste Couilloud fait mieux) et qu'il est le meilleur réalisateur du championnat, avec 229 points. Battra-t-il son record en championnat, établi à 280 points l'an passé ? Cela semble peu probable. Mais l'essentiel est ailleurs pour Pau comme pour son futur club, qui ont clairement pu voir que leur poulain avait franchit un (nouveau) cap cette saison.

Depuis lors, le joueur de 24 ans est devenu international, a connu toute la préparation des Bleus lors du 6 Nations et eut la définitive confirmation qu'il avait les épaules et le niveau pour aller voir plus haut. Quitter le Béarn pour celui qui a tout connu là-bas était bien évidemment une décision difficile à prendre, mais le jeu en valait certainement la chandelle. Car pour évoluer et titiller encore d'avantage Ntamack et Jalibert à l'avenir, il fallait clairement se mettre en danger. Hastoy va donc le faire et amener son insouciance, sa patte droite et son incroyable apport offensif sur les bords de l'Atlantique. Avec lui, entouré de Kerr-Barlow, Danty, Seuteni, Thomas et les autres à ses côtés, on a bien du mal à imaginer quelles seront les limites du Stade Rochelais l'an prochain. Et c'est tout Marcel-Deflandre qui s'en frotte déjà les mains.

