RUGBY. Top 14. ''La Rochelle, c'est le nouveau Clermont'' annonce Boudjellal

Dans sa chronique hebdomadaire publiée par Rugbyrama, l'ancien président du RCT Mourad Boudjellal est revenu comme à son habitude sur l'actualité rugbystique, et notamment sur le cas du Stade Rochelais.

Le week-end dernier, La Rochelle a fait un grand pas vers la qualification, en écrasant l'UBB à domicile 13-31. Une victoire méritée, dictée par un jeu offensif très plaisant. En cette fin de saison, les coéquipiers de Jonathan Danty forment par ailleurs l'une des équipes les plus en forme, et apparaissent comme l'un des favoris en Top 14, mais aussi en Champions Cup. Des performances qui ont retenu l'attention de l'ancien président du RCT, Mourad Boudjellal. En effet, ce dernier s'est penché sur le cas du Stade Rochelais, dans sa chronique hebdomadaire publiée par Rugbyrama. Et comme à son habitude, Boudjellal n'a pas hésité à rajouter une pointe d'humour : "La performance du week-end, c’est La Rochelle qui est allé gagner à Bordeaux. C’est beau, ça joue bien, ça va vite… ça me fait de plus en plus penser au Clermont des années 2010. La Rochelle, c’est le nouveau Clermont. D’autant que vous avez déjà perdu deux fois en finale et vous allez continuer à perdre en finale. On pourra vraiment dire que vous êtes le nouveau Clermont".

Top 14. Montpellier. Mourad Boudjellal l'affirme : le MHR va décrocher le BrennusPour rappel, La Rochelle s'était inclinée la saison dernière en finale de Top 14, mais aussi en finale de Champions Cup, face au Stade Toulousain. Après cela, Mourad Boudjellal a aussi lancé une petite phrase à Christophe Urios, en faisant certainement référence à l'altercation que ce dernier a eu avec l'entraîneur du Stade Rochelais, Ronan O'Gara : "Et j’ai quand même une pensée pour Christophe Urios qui après avoir découvert le titre de champion de France virtuel il y a deux ans, a découvert cette semaine la gifle virtuelle".

Giflounette ratée et mots doux, Urios et O’Gara ne partiront pas en vacances ensembleLe match retour entre La Rochelle et l'UBB aura lieu ce samedi à 16h. Pour se qualifier, Bordeaux devra l'emporter de plus de 18 points.