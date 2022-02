Top 14. Montpellier. Mourad Boudjellal l'affirme : le MHR va décrocher le Brennus

Pour sa désormais célèbre chronique sur Rugbyrama, Mourad Boudjellal, l'ancien président du RCT, a donné son favori pour le titre en Top 14. Selon lui, le MHR pourrait bien être sacré champion.

Deuxième à six longueurs de l'UBB mais avec un match en moins, Montpellier réalise jusqu'à présent une bien belle saison. Formation très solide, difficile à bouger, le MHR se place légitimement comme un sérieux candidat aux deux premières places et donc au Brennus. Il faut dire que les Cistes sont sur une série stratosphérique de 8 succès consécutifs en Top 14. C'est bien simple, en championnat, les hommes de Phillipe Saint-André n'ont plus perdu depuis le 16 octobre dernier et un revers sur sa pelouse face à Clermont. Dans sa chronique Mourad de Toulon sur Rugbyrama, Mourad Boudjellal est revenu sur la belle forme des Montpelliérains. En commençant par évoquer son ancien compère Mohed Altrad, devenu partenaire de la Western Province en Australie : ''Je ne peux pas faire un Mourad de Toulon sans vous parler de mon président prégféré, Mohed Altrad, le président de Montpellier. Aujourd'hui il est partenaire de l'équipe de France, des All Blacks, et il est partenaire, c'est nouveau, de la Western Province. Il est un peu partout dans le monde.''

Avant donc d'affirmer, qu'il voit bien le MHR décrocher le Brennus d'ici à un an : ''Mohed Altrad, bravo à lui. Mais moi j'ai l'impression Mohed, que grâce à Phillipe Saint-André et à l'excellent travail qui est réalisé en ce moment, plus l'arrivée du petit Carbonel, eh bien ça ne m'étonnerait pas que cette année ou l'année prochaine, tu sois partenaire du Top 14 mais d'une façon assez simple. C'est un grand bouclier où il faut juste écrire son nom en petit en dessous. Et ça, c'est un très gros partenariat. Bon, il t'aura coûté un peu cher depuis toutes ces années mais je te le souhaite vraiment.''