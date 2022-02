SUPER RUGBY. Après le XV de France et les Blacks, le groupe Altrad s'exporte cette fois-ci en Australie !

Après l'Hexagone, la Nouvelle-Zélande et des tentatives d'incursion ici et là, en Angleterre ou en Afrique du Sud, le groupe Altrad va donc s'implanter visuellement dans une nouvelle nation majeure du rugby. La marque du président du MHR devient en effet le nouveau sponsor majeur de la franchise de la Western Force, basée à Perth et qui participera au Super Rugby Pacific cette année. Des garçons bien connu de la scène internationale comme Jeremy Thrush, Richard Kahui, Sitaleki Timani ou Izack Rodda porteront donc le logo sur leur buste.

Altrad joins the Force family! 🤝



We are proud to announce Altrad as our new Principal Partner on a multi-million four-year deal covering our men's, women's and academy teams.



Read more ➡️ https://t.co/oo0F9yubZ6#Altrad #altradapac #team #altradrugby #partnership pic.twitter.com/7sMav4Sqs3