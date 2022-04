Giflounette ratée et mots doux, Urios et O’Gara ne partiront pas en vacances ensemble

Relation tendue sur les bords de l’Atlantique… Entre Christophe Urios et Ronan O'Gara, le bungalow cocooning à Arcachon n’est pas prévu pour le moment.

On le sait, Christophe Urios ne tient pas sa langue dans sa poche. C’est même devenu l’une des attitudes marquantes du manager bordelais. Chacune de ses expériences en bord de touche ou en conférence de presse ont laissé des souvenirs mémorables. Que ce soit le “Et après-demain, j’aurais encore plus plus les boules.” ou la giflounette sur Fabien Galthié, l’ancien castrais marque autant les mémoires pour ses performances d'entraîneur que d’entertainer. RUGBY. 10 moments cultes où l'emblématique Christophe Urios n'a pas mâché ses mots

Ce samedi 2 avril face à La Rochelle, le ton est monté sur le bord de terrain de Chaban-Delmas. Excédé par les mouvements de son homologue maritime, Christophe Urios a tenté de nouveau la ©giflounette. Et heureusement, cette tentative était sans grande conviction, ni réussite. Cependant, l’ancien talonneur est revenu sur la relation entre les deux entraîneurs. Selon des propos relayés par Rugbyrama, il déclare : “Ce mec est insupportable. Je regrette que le quatrième ou cinquième arbitre n’ait pas fait son boulot. Comment peut-on entrer sur le terrain ? Comment peut-on brancher les gens ? Il a de la chance, vraiment. Il va en tribune, il fout la m... en tribune. Il va au bord du terrain, il fout la m... au bord du terrain. Il est insupportable.”

Le Bordelais, dauphin du championnat, a ensuite commenté : “Vous me dites qu’il doit déjà passer en commission ? Mais je m’en fous, c’est fini. Je suis passé à autre chose. Je n'en ai rien à cirer de lui.” Si Christophe Urios a tourné la page, il ne faudrait pas trop espérer que les deux hommes se croisent en phase finale. Ils devront déjà se côtoyer durant les huitièmes de finale de Champions Cup. Le mieux étant que, même s’ils ne partiront pas ensemble, les vacances d’été apaisent les tensions d'ici à leur prochaine confrontation. Un apaisement des tensions partagées par le manager rochelais. Ce dernier déclare ceci selon Rugbyrama : "Ce n'est rien d'important. Il n'a pas aimé que j'encourage mes joueurs après un ballon récupéré près de notre ligne. Je suis un jeune entraîneur, j'ai besoin d'énormément parler et je veux que mes joueurs m'entendent sur le terrain. Sa réaction prouve la tension qu'il y avait sur ce match, mais il faut passer à autre chose." Bienheureusement, le discours entre les deux hommes n'est pas allé plus loin que nécessaire. Si de la tension existe, les comportements physiquement agressifs en dehors des caramels (sous les épaules et dans le bon timing) ne sont aucunement compatibles avec les valeurs de notre sport.