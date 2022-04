Top 14. Le recrutement rochelais est-il plus intelligent que celui de Toulouse ?

La Rochelle a annoncé la prolongation de Pierre Bourgarit. En plus de cela, les dirigeants du club réalisent jusqu'à présent un recrutement de qualité, peut-être même le plus impressionnant du Top 14.

C'est une nouvelle qui risque ravir les supporters maritimes. Ce jeudi, le Stade Rochelais a annoncé la prolongation jusqu'en 2025 son talonneur international Pierre Bourgarit (5 sélections). Joueur cadre du club, arrivé en 2017 en provenance d'Auch, Bourgarit est aujourd'hui l'un des meilleurs talonneurs de notre championnat. À 24 ans, ce dernier s'est dit ''très content de prolonger au Stade Rochelais ! C'est le travail et le projet ambitieux de tout le club qui m'ont convaincu. Je pense que ce club et moi-même pouvons continuer à grandir ensemble durant ces trois prochaines saisons'', a-t-il indiqué sur le site des Jaune et Noir. En prolongeant son joueur, La Rochelle prouve une nouvelle fois qu'il faudra plus que jamais compter sur elle, dans les prochaines années, dans la course au Bouclier de Brennus ou à la Champions Cup.

🔥 Arrivé au Stade Rochelais en 2017, @BourgaritP a récemment franchi le cap des 100 matches en Jaune et Noir ! Il a officiellement prolongé hier son engagement au Club jusqu'en 2025 💪💪 #FievreSR

Et pour cause, en plus de la Pierre Bourgarit, les dirigeants rochelais ont déjà acté ces derniers temps, la prolongation de plusieurs cadres. De ce fait, Romain Sazy a prolongé jusqu'en 2023 tandis que Levani Botia, un temps pressenti à Leicester et Léo Aouf, porteront eux le maillot rochelais jusqu'en 2024. Tawera Kerr-Barlow, Jules Favre, Paul Boudehent et Thomas Lavault ont eux signé un bail jusqu'en juin 2025. Des joueurs essentiels sécurisés donc, indispensables dans l'effectif des Maritimes.

Mais ce n'est pas tout, car en plus de garder ses meilleurs éléments, le Stade Rochelais réalise également un recrutement de qualité. En première ligne, les Maritimes se sont attachés les services des piliers Thierry Paiva et Georges-Henri Colombe afin de pallier le départ de Dany Priso pour Toulon. Le premier, âgé de 26 ans, est l'un des cadres de l'Union Bordeaux-Bègles. Il a par exemple déjà joué 17 rencontres avec la formation girondine cette saison toutes compétitions confondues, dont 11 comme titulaire, malgré la concurrence de Jefferson Poirot. Le second (24 ans) est un pilier promis à un bel avenir. Il devra cependant confirmer tout cela dans les travées de Marcel Deflandre. Un recrutement intelligent, avec des joueurs connaissant parfaitement le Top 14. Par exemple, Quentin Lespiaucq, talentueux talonneur de la Section Paloise, rejoindra aussi La Rochelle la saison prochaine. Sans oublier le troisième ligne racingman, Yoan Tanga, l'un des meilleurs joueurs du huit de devant de la formation francilienne et régulièrement appelé avec le XV de France pour préparer les matchs du 6 Nations. 20 matchs, dont 18 comme titulaire cette saison. Très solide. Enfin, l'Irlandais du Connacht, Ultan Dillane, viendra renforcer la seconde ligne.

Derrière, là aussi La Rochelle a mis les petits plats dans les grands. Encore une fois, les dirigeants du club sont allés faire leur recrutement au Racing, en enrôlant l'ailier international Teddy Thomas. Un très gros coup, afin de compenser la perte d'Arthur Retière, pressenti au Stade Toulousain. En 10, exit West et Plisson, ce sera donc Antoine Hastoy qui les suppléera. L'ouvreur de Pau est à l'heure actuelle le troisième numéro 10 français, derrière Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert, excusez du peu. Sans oublier bien évidemment, UJ Seuteni, l'excellent trois-quarts centre de l'UBB, sûrement l'un des meilleurs du Top 14 à l'heure de l'écriture de ces lignes. Alors certes, il y a aura des départs importants comme ceux de Bosch, Vito ou encore Tanguy. Mais les dirigeants rochelais ont su les anticiper et les remplacer par d'autres joueurs de qualité, qui comme indiqué précédemment, connaissent parfaitement le championnat hexagonal. Surtout, la plupart de ces joueurs devraient être présents pendant les doublons, un atout non négligeable. Un recrutement intelligent, à faire pâlir bon nombre de candidats au sacre final. Et si certains sont impressionnés, à juste titre, par les arrivées massives du côté de Toulouse, force est de constater que le recrutement des Rochelais est, sûrement le plus judicieux à l'heure actuelle. Une chose est sûre, La Rochelle affiche clairement ses ambitions pour la suite.

