RUGBY. TOP 14. Matthias Haddad, l’éclaircie rochelaise devant les yeux de Galthié

À Toulouse, les Rochelais ont souffert. Pourtant, un Rochelais a tiré son épingle du jeu à Ernest Wallon.

Il avait bien raison de se faire voir. Pour cause, Fabien Galthié et son staff étaient présents en tribune du côté de Toulouse. Une visite qui n’était pas de courtoisie, mais bien pour les affaires. Dans les petits papiers du sélectionneur, le dossier Matthias Haddad a dû bien s’étoffer. Pressenti pour faire partie de la liste des Bleus attendus au Japon, le jeune Rochelais a réalisé une performance très convaincante face à Toulouse. Natif de La Rochelle, les Maritimes paraissent tenir là un OVNI 100% terroir Atlantique. Bien qu’il ait également vécu en Bretagne, c’est bien chez les jaune et noir que tout a commencé pour lui à l’âge de 6 ans. Vainqueur de la Coupe d’Europe et champion du monde U20 en 2019, ce dernier n’est pas près de s’arrêter. Il n’aurait d’ailleurs pas trop d’intérêt à préparer ses vacances au plus vite, car il se pourrait bien qu’il reçoive un billet d’avion pour l’Asie dans les prochains jours. RUGBY. Equipe de France. Haddad, Tolofua, Le Garrec, ces talents tricolores dans le viseur de Galthié

Le match de Haddad est vraiment très bon, dans la lignée de ses précédentes prestations

Je pense qu'on le verra au Japon cet été #STSR — Lerochelais (@Lerourou1) June 11, 2022

Face à Toulouse ce samedi 11 juin, il a réalisé plus de courses ballon en main (12) qu’aucun toulousain n’en a fait. Électrique, le troisième ligne a même essayé de faire parler ses appuis à plusieurs reprises malgré son mètre 92. Une audace qui lui a réussi puisqu’il bat 5 défenseurs et parcourt plus de 50 mètres avec le cuir ce soir-là. D’un point de vue discipline, le jeune joueur de 21 ans a été irréprochable pour une rencontre de ce niveau. Dans un entretien croisé pour le média Sans filtre, Romain Sazy faisait le portrait de son jeune coéquipier. Le vétéran rochelais déclarait : “Matthias est un garçon qui est plein d’envie, spontané. Il donne beaucoup, il n’économise pas. C’est la qualité d’un bon joueur de rugby, tout donner, et c’est le principal.” Dupont, Haddad, le public, ce Toulouse/La Rochelle a passionné les supporters sur Twitter