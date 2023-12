RUGBY. Top 14. ''Ce n’est pas parce que Greg revient que l’on va gagner direct'', Atonio prudent malgré le retour d'Alldritt

Grégory Alldritt est de retour avec le Stade Rochelais contre Toulouse en Top 14. Un retour important mais Atonio sait que le 3e ligne ne peut pas tout faire tout seul.

RUGBY. Grégory Alldritt, à la rescousse de La Rochelle face à son meilleur ennemi !Le troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt devrait être sur la feuille de match ce samedi pour la réception de Toulouse dans le cadre de la 11e journée de Top 14. Alors que le champion de France fera le voyage sans une grande partie des mondialistes, le Stade Rochelais devrait aligner une solide équipe.

Les Maritimes ont besoin de points et ne peuvent pas se permettre de prendre cette réception à la légère. Surtout face à une formation haut-garonnaise qui possède de nombreux talents dans ses rangs. Cette ultime sortie de l'année pourrait enclencher une nouvelle dynamique pour les doubles vainqueurs de la Champions Cup.

Cependant, "ce n’est pas parce que Greg revient que l’on va gagner direct", lance Uini Atonio via le Midi Olympique. Si son retour fait du bien au groupe, le pilier ne veut pas faire de lui le sauver du Stade Rochelais pour autant. "C'est à nous - qui sommes-là depuis deux, trois mois - de faire le job devant. Lui, il va amener en retour ce qu’il peut amener pour son premier match."

Gros porteur et surtout leader, Alldritt ne va sans doute pas ménager ses efforts face aux Toulousains dans ce remake de la dernière finale. Et ce, qu'il sorte du banc en cours de match où qu'il démarre la rencontre. S'il a eu besoin de couper avec le rugby après la Coupe du monde, il ne s'est pas non plus tourné les pouces. TOP 14. Le Stade Toulousain face à La Rochelle sans ses mondialistes, ça donne quoi ?Il a continué à s'entraîner, à se maintenir en forme. "Il savait qu'il allait reprendre avec nous le mercredi, il a fait quelques entraînements à part lundi et mardi pour être prêt à notre retour", explique le pilier du XV de France. Sa fraicheur mentale et physique sera à n'en pas douter un plus pour le Stade Rochelais.

Il pourrait enchaîner les matchs aussi bien à domicile qu'à l'extérieur pour pourquoi pas aller chercher des points en déplacement. Après Toulouse, les Maritimes iront à Pau en Top 14 avant la réception de Leicester en Champions Cup.

Battus à deux reprises lors des deux premières journées, ils doivent à tout pris remporter les deux prochains matchs face aux Anglais des Tigers et de Sale. "Le Stade rochelais a ses standards. C'est dur de garder ses standards pendant tant de temps. On sait qu’on n’est pas dans nos standards", lâche Atonio. Les hommes de Ronan O'Gara vont-ils élever leur niveau dès samedi face à Toulouse ? RUGBY. VIDEO. Top 14. Après 8 défaites de rang, comment la Rochelle avait dompté Toulouse ?